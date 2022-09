Who starts when? Full start times for men’s and women’s world time trial championships

Don't miss a moment from Paris-Roubaix and Unbound Gravel, to the Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España, and everything in between when you join Outside+.

Wondering what time to set your alarm for the 2022 UCI Road World Championships time trials on Sunday?

We got you.

Ricarda Bauernfeind kick-starts competition in Wollongong by opening the women’s TT at 09:47 local time Sunday. Defending champion Ellen van Dijk is the last starter on the 34km course at 11:45.

Men’s racing rolls out on the same parcours as the women at 13:42 local time.

The “big three” of Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, and double world champion Filippo Ganna close their time trial with starts from 16:16 through 16:19.

Also read: How to watch the 2022 road worlds

Here are the full start times for the men’s and women’s world championships time trials in Wollongong, Australia, along with a handy reference for how to convert local time back to your relevant time zone.

Event Date Local time CEST BST EST MST PST Women’s Elite TT Sunday, September 18 09:35 – 12:30 01:35 – 04:30 00:35 – 03:30 19:35 – 22:30 17:35 – 20:30 16:35 – 19:30 Men’s Elite TT Sunday, September 18 13:40 – 17:00 05:40 – 09:00 04:40 – 08:00 23:40 – 03:00 21:40 – 01:00 20:40: – 00:00

Women’s road world time trial championships start times (AEST):

09:47:00 *BAUERNFEIND Ricarda GER

09:48:30 *le NET Marie FRA

09:50:00 le ROUX Maude Elaine RSA

09:51:30 RIZWAN Zainab PAK

09:53:00 *van ANROOIJ Shirin NED

09:54:30 JACKSON Alison CAN

09:56:00 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes ESP

09:57:30 FIDANZA Arianna ITA

09:59:00 LETH Julie DEN

10:00:30 BROWN Grace AUS

10:02:00 HARTMANN Elena SUI

10:03:30 SCHWEINBERGER Christina AUT

10:05:00 KOPECKY Lotte BEL

10:06:30 SKALNIAK SOJKA Agnieszka POL

10:35:30 LEUNG Wing Yee HKG

10:37:00 MOOLMAN-PASIO Ashleigh RSA

10:38:30 *WYLLIE Ella NZL

10:40:00 GARIB Rabia PAK

10:41:30 *VARENYK Maryna UKR

10:43:00 KROGER Mieke GER

10:44:30 ROLAND Luciana ARG

10:46:00 ŽIGART Urška SLO

10:47:30 *JENČUŠOVA Nora SVK

10:49:00 *AL SAYEGH Safia UAE

10:50:30 ALONSO DOMINGUEZ Sandra ESP

10:52:00 ZABELINSKAYA Olga UZB

10:53:30 KIRCHMANN Leah CAN

10:55:00 FAULKNER Kristen USA

10:56:30 van VLEUTEN Annemiek NED

11:25:30 *GUAZZINI Vittoria ITA

11:27:00 *HOUILI Nesrine ALG

11:28:30 *SOTO CAMPOS CHI

11:30:00 BAKER Georgia AUS

11:31:30 van de VELDE Julie BEL

11:33:00 *JASKULSKA Marta POL

11:34:30 SHAPIRA Omer ISR

11:36:00 KIESENHOFER Anna AUT

11:37:30 THOMAS Leah USA

11:39:00 GOMEZ HERNANDEZ Lina Marcela Lina

11:40:30 LABOUS Juliette FRA

11:42:00 BJERG Emma Cecili DEN

11:43:30 REUSSER Marlen SUI

11:45:00 van DIJK Ellen NED

Men’s road world time trial championships start times (AEST):

13:42:00 BONELLO Daniel Joseph MLT

13:43:30 NOVAKOVSKYI Vitalii UKR

13:45:00 NG Sum Lui HKG

13:46:30 PLAPP Lucas AUS

13:48:00 DAL-CIN Matteo CAN

13:49:30 NATAROV Yuriy KAZ

13:51:00 ESPINOSA SERRANO Bolivar PAN

13:52:30 ABBDURROHMAN Muhammad INA

13:54:00 AFFINI Edoardo ITA

14:28:00 SMYTH Alexander MLT

14:29:30 XU Changquan CHN

14:31:00 OINGERANG Edward GUM

14:32:30 HOOLE Daan NED

14:34:00 ARNDT Nikias GER

14:35:30 POWLESS Neilson USA

14:37:00 LUTSENKO Alexey KAZ

14:38:30 LEKNESSUND Andreas NOR

14:40:00 GONCALVES ALMEIDA Joao POR

14:41:30 ARMIRAIL Bruno FRA

14:43:00 LAMPAERT Yves BEL

14:44:30 BISSEGGER Stefan SUI

14:46:00 NIELSEN Magnus Cort DEN

14:47:30 SOBRERO Matteo ITA

15:14:00 ALAM Drabir BAN

15:15:30 ERDENEBAT Bilguunjargal MGL

15:17:00 CHRISTOPHER JR Darel IVB

15:18:30 KONONENKO Mykhaylo UKR

15:20:00 LAU Wan Yau Vincent Yau

15:21:30 GEE Derek CAN

15:23:00 LAŠINIS Venantas LTU

15:24:30 HEIDEMANN Miguel GER

15:26:00 LAZKANO LOPEZ Oier ESP

15:27:30 DURBRIDGE Luke AUS

15:29:00 ILIĆ Ognjen SRB

15:30:30 CAHYADI Aiman INA

15:32:00 JURADO LOPEZ Christofer PAN

15:33:30 BASSON Gustav RSA

16:00:00 SHEFFIELD Magnus USA

16:01:30 CONTRERAS PINZON Rodrigo COL

16:03:00 FOSS Tobias NOR

16:04:30 FEDOROV Yevgeniy KAZ

16:06:00 OLIVEIRA Nelson POR

16:07:30 BJERG Mikkel DEN

16:09:00 BODNAR Maciej POL

16:10:30 CAVAGNA Remi FRA

16:12:00 HAYTER Ethan GBR

16:13:30 MOLLEMA Bauke NED

16:15:00 KUNG Stefan SUI

16:16:30 POGAČAR Tadej SLO

16:18:00 EVENEPOEL Remco BEL

16:19:30 GANNA Filippo ITA