Rider transfers 2023: Everything you need to know about rider moves in the men’s peloton

August 1 marked the official start of the transfer season with a number of high profile moves in the men’s WorldTour peloton. Mark Cavendish and Adam Yates are still up for grabs but riders such as Richard Carapaz, Dylan van Baarle and Tim Merlier have been signed to new teams for 2023.

We’ve tracked all the major moves, contract extensions and riders leaving teams in this article. We’ll make updates throughout the coming days and weeks as more transfers are announced.

Bookmark this page to keep up to date with all the moves and deals in the men’s road peloton.

Ag2r-Citroën

New signings: Alex Baudin (Tudor), Valentin Retailleau (AG2R Citroën U23)

Extensions: Dorian Godon, Mikaël Cherel, Stan Dewulf.

Leaving: Clément Champoussin (Arkéa-Samsic)



Astana Qazaqstan

New signings: Harold Martin López

Extensions:

Leaving: Vincenzo Nibali (retires)

Bahrain-Victorious

New signings: Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert)

Extensions:

Leaving: Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Domen Novak (UAE Emirates), Jan Tratnik (Jumbo-Visma), Stephen Williams (TBC).

Bora-Hansgrohe

New signings:

Extensions: Lennard Kämna, Ben Zwiehoff, Cesare Benedetti, Patrick Gamper.

Leaving: Felix Großschartner (UAE Team Emirates), Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Lukas Pöstlberger (TBC).



Cofidis, Solutions Crédits

New signings:

Extensions: Guillaume Martin.

Leaving:

Soudal Quick-Step (formerly, Quick-Step-Alpha Vinyl)

New signings: Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Casper Pedersen (Team DSM), Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Extensions: Yves Lampaert.

Leaving: Mark Cavendish (TBC), Iljo Keisse (retires), Zdeněk Štybar (TBC).



EF Education-EasyPost

New signings: Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Andrea Piccolo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Andrey Amador (Ineos Grenadiers).



Extensions:

Leaving

Groupama-FDJ

New signings:Lenny Martinez (Groupama-FDJ U23 ), Paul Penhoët (Groupama-FDJ U23), Reuben Thompson (Groupama-FDJ U23), Sam Watson (Groupama-FDJ U23), Romain Grégoire (Groupama-FDJ U23).

Extensions: Stefan Kung, David Gaudu.

Leaving: Attila Valter (Jumbo-Visma), Ramon Sinkeldam (B&B Hotels-KTM), Jacopo Guarnieri (Lotto Soudal).



Ineos Grenadiers

New signings: Leo Hayter (Hagens Berman Axeon), Thymen Arensman (Team DSM), Joshua Tarling.

Extensions: Filippo Ganna, Tom Pidcock.

Leaving: Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Eddie Dunbar (BikeExchange-Jayco), Richie Porte (retires), Andrey Amador (EF Education-EasyPost).

Intermarché-Wanty-Gobert

New signings: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Rui Costa (UAE Emirates), Dries De Pooter (Hagens Berman Axeon), Madis Mihkels (Ampler-Tartu 2024)

Extensions: Biniam Girmay, Simone Petilli, Boy Van Poppel, Loïc Vliegen.

Leaving: Alexander Kristoff (Uno-X), Jan Hirt (Soudal-Quick-Step), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Israel Start-Up Nation

New signings: Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Mason Hollyman, Dario Frigo, Derek Gee.

Extensions: Simon Clarke.

Leaving: Patrick Bevin (TBC).

Lotto Dstny

New signings: Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), Matthijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauces-WB), Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal U23), Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Lennart Van Eetvelt.

Extensions: Thomas de Gendt, Maxim Van Gils, Arnaud De Lie, Andreas Kron, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard.

Leaving: Philippe Gilbert (Retiring), Tim Wellens (UAE Emirates).



Movistar

New signings:

Extensions:

Leaving: Alejandro Valverde (retires)

Team BikeExchange

New signings: Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers), Felix Engelhardt (Tyrol), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Chris Harper (Jumbo-Visma), Elmar Reinders (Riwal), Rudy Porter, Blake Quick.

Extensions: Michael Matthews, Simon Yates.

Leaving: Sam Bewley (retires), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Tanel Kangert (TBC).

Team DSM

New signings: Oscar Onley (Team DSM Development), Hannes Wilksch (Team DSM Development), Max Poole (Team DSM Development).

Extensions: Romain Bardet, Chris Hamilton, Nils Eekhoff, Kevin Vermaerke, Martijn Tusveld, Florian Stork.

Leaving: Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Cees Bol (B&B Hotels-KTM), Casper Pedersen (Soudal-Quick-Step), Nikias Arndt, Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Team Jumbo-Visma

New signings: Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Tom Gloag (Trinity Racing), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Atilla Valter (Groupama-FDJ).

Extensions: Tiesj Benoot.

Leaving: Tom Dumoulin (retires), Chris Harper (BikeExchange-Jayco), Pascal Eenkoorn (Lotto Dstny), Mike Teunissen (Intermarché-Wanty-Gobert).

Trek-Segafredo

New signings: Thibau Nys.

Extensions: Mads Pedersen, Bauke Mollema, Jasper Stuyven, Toms Skujiņš.

Leaving: Matteo Moschetti (TBC)

UAE-Team Emirates

New signings: Domen Novak (Bahrain Victorious), Tim Wellens (Lotto Soudal)

Extensions: Brandon McNulty, Rafal Majka, Diego Ulissi and Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Matteo Trentin, Rui Oliveira, Ivo Oliveira

Leaving: Fernando Gaviria (TBC), Rui Costa (Intermarché-Wanty-Gobert)

ProTeams

Alpecin-Deceuninck (formerly, Alpecin-Fenix)

New signings: Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Søren Kragh Andersen (Team DSM), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

Extensions: Jasper Philipsen

Leaving: Tim Merlier (Soudal-Quick-Step)

Arkéa-Samsic

New signings:

Extensions:

Leaving:

B&B Hotels-KTM

New signings:

Extensions:

Leaving:

Rally Cycling

New signings:

Extensions:

Leaving:

Team TotalEnergies

New signings:

Extensions: Anthony Turgis, Dries Van Gestel, Alexis Vuillermoz

Leaving:

Uno-X Pro Cycling

New signings: Alexandre Kristoff (Wanty Gobert)

Extensions:

Leaving: