Maryland Cycling Classic start list

TREK-SEGAFREDO USA TFS

1 – Quinn Simmons USA

2 – Tony Gallopin FRA

3 – Amanuel Gehbreigzabhier ERI

4 – Jacopo Mosca ITA

5 – Jakob Egholm DEN

6 – Toms Skujins LAT

7 – Otto Vergaerde BEL

TEAM BIKEEXCHANGE- AUS BEX

JAYCO

11 – Michael Matthews AUS

12 – Dylan Groenewegen NED

13 – Damien Howson AUS

14 – Nicholas Schultz AUS

15 – Jan Maas NED

16 – Alexandre Balmer SUI

17 – Kevin Colleoni ITA

ISRAEL-PREMIER TECH ISR IPT

21 – Giacomo Nizzolo ITA

22 – Sep Vanmarcke BEL

23 – Guillaume Boivin CAN

24 – Taj Jones AUS

25 – Krists Neilands LAT

26 – Jenthe Biermans BEL

27 – Nadav Raisberg ISR

EF EDUCATION-EASYPOST USA EFE

31 – Neilson Powless USA

32 – Simon Carr GBR

33 – Hideto Nakane JPN

34 – Daniel Arroyave Canas COL

35 – Sean Quinn USA

36 – Marijn Van Den Berg NED

37 – Alex Howes USA

HUMAN POWERED HEALTH USA HPM

41 – Kyle Murphy USA

42 – Robin Carpenter USA

43 – Pier-Andre Cote CAN

44 – Arvid De Kleijn NED

45 – Adam De Vos CAN

46 – Colin Joyce USA

47 – Nickolas Zukowsky CAN

TEAM NOVO NORDISK USA TNN

51 – Andrea Peron ITA

52 – Sam Brand GBR

53 – Gerd De Keijzer NED

54 – Joonas Henttala FIN

55 – David Lozano Riba ESP

56 – Logan Lakota Phippen USA

57 – Filippo Ridolfo ITA

PROTOUCH RSA PRO

61 – Kent Main RSA

62 – Callum Ormiston RSA

63 – Tiano Da Silva RSA

64 – Mehari Tewelde ERI

65 – Samuel Mugisha RWA

66 – Dillon Geary RSA

67 – Paul Daumont BUR

PANAMA ES CULTURA PAN PCV

Y VALORES

71 – Christofer Jurado Lopez PAN

72 – Alex Strah Mendez PAN

73 – Bolivar Espinosa Serrano PAN

74 – Jorge Castel Blanco Morales PAN

75 – Franklin Archibold Castillo PAN

76 – Yelko Gomez PAN

77 – Sandi Guerra PAN

TEAM MEDELLIN-EPM COL MED

81 – Oscar Miguel Sevilla Rivera ESP

82 – Fabio Andres Duarte Arevalo COL

83 – Robigzon Leandro Oyola Oyola COL

84 – Bryan Stiven Sanchez Vergarra COL

85 – Walter Alejandro Vargas Alzate COL

86 – Cristhian Montoya Giraldo COL

87 – Weimar Alfonso Roldan Ortiz COL

TEAM CORRATEC ITA COR

91 – Dusan Rajovic SRB

92 – Manuel Zobrist SUI

93 – Giulio Masotto ITA

94 – Simone Olivero ITA

95 – Lorenzo Iacchi ITA

96 – Luca Marziale ITA

97 – Stefano Gandin ITA

HAGENS BERMAN AXEON USA HBA

101 – Kasper Andersen DEN

102 – Diogo Barbosa POR

103 – Jack Drage NZL

104 – Michael Garrison USA

105 – Matthew Riccitello USA

106 – Darren Rafferty IRL

TORONTO HUSTLE CAN TOR

111 – Michael Foley CAN

112 – Matteo Dal-Cin CAN

113 – Edward Walsh CAN

114 – Daniel Kalichman CAN

115 – Emile Hamm CAN

115 – Ethan Sittlington CAN

117 – David Dube CAN

L39ION OF LOS ANGELES USA LLA

121 – Tyler Williams USA

122 – Freddy Ovett AUS

123 – Cory Williams BLZ

124 – Alec Cowan CAN

125 – Samuel Boardman USA

126 – Eder Frayre Moctezuma MEX

127 – Ty Magner USA

EVOPRO RACING IRL EVO

131 – Conn McDunphy IRL

132 – Tom Moriarty IRL

133 – Cian Keough IRL

134 – Eamon Franck USA

135 – Bryan Boussaer BEL

136 – Liam Curley IRL

137 – Cesar Macias Estrada MEX

TEAM SKYLINE USA TSL

141 – Trevor August USA

142 – Jake Castor USA

143 – Rene Corella Braun MEX

144 – Nick Kleban CAN

145 – Michael Pincus USA

146 – Clayton Travis USA

147 – Chaz Turmon USA

USA CYCLING USA USA

151 – Scott McGill USA

152 – Tyler Stites USA

153 – Edward Anderson USA

154 – Noah Granigan USA

155 – Jared Scott USA

156 – Liam Flanagan USA

157 – Patrick Welch USA