Official Tour de France start list released: No late-hour spot for Mark Cavendish
Officials release the Tour start list Thursday and the field includes 22 teams and 176 riders.
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COPENHAGEN (VN) — There’s no late-hour spot for Mark Cavendish to race the 2022 Tour de France.
At least not so far.
Officials released the official start list Thursday ahead of Friday’s opening time trial to open the 109th edition of the Tour.
The field includes 22 teams and 176 riders.
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Despite a wave of pre-race COVID-19 infections, all 22 teams have so far been able to sign on at least eight riders to start the 13.2km time trial Friday in Copenhagen.
There have been several late-hour substitutions as riders are returning COVID-19 controls in pre-race screenings.
Race officials have allowed teams to replace riders going into Thursday afternoon. It’s unclear when teams will bring in extra substitute riders in case of other late-hour COVID infections or other mishaps.
UCI officials have tweaked the COVID rules going into this year’s Tour, and have allowed some flexibility about bringing in replacement riders so long as they pass pre-race health screenings.
Quick-Step Alpha Vinyl saw Tim Declerq removed from the Tour roster following an infection, and Florian Sénéchal was tapped to replace him.
Cavendish, who was left off the team’s Tour roster despite winning four stages and the green jersey in 2021, was Quick-Step’s next official replacement rider.
Also late Thursday, Daryl Impey will not start for Israel Premier Tech following a COVID infection, while Bob Jungels is cleared to start for Ag2r-Citroën.
UAE TEAM EMIRATES
- 1 TADEJ POGACAR
- 2 GEORGE BENNETT
- 3 MIKKEL BJERG
- 4 VEGARD STAKE LAENGEN
- 5 RAFAL MAJKA
- 6 BRANDON MCNULTY
- 7 MARC SOLER
- 8 MARC HIRSCHI
JUMBO – VISMA
- 11 PRIMOŽ ROGLIČ
- 12 TIESJ BENOOT
- 13 STEVEN KRUIJSWIJK
- 14 SEPP KUSS
- 15 CHRISTOPHE LAPORTE
- 16 WOUT VAN AERT
- 17 NATHAN VAN HOOYDONCK
- 18 JONAS VINGEGAARD
INEOS GRENADIERS
- 21 GERAINT THOMAS
- 22 DANIEL MARTINEZ
- 23 JONATHAN CASTROVIEJO
- 24 FILIPPO GANNA
- 25 THOMAS PIDCOCK
- 26 LUKE ROWE
- 27 DYLAN VAN BAARLE
- 28 ADAM YATES
AG2R CITROEN TEAM
- 31 BEN O’CONNOR
- 32 GEOFFREY BOUCHARD
- 33 MIKAEL CHEREL
- 34 BENOIT COSNEFROY
- 35 STAN DEWULF
- 36 BOB JUNGELS
- 37 OLIVER NAESEN
- 38 AURÉLIEN PARET PEINTRE
BORA – HANSGROHE
- 41 ALEKSANDR VLASOV
- 42 FELIX GROSSSCHARTNER
- 43 MARCO HALLER
- 44 LENNARD KÄMNA
- 45 PATRICK KONRAD
- 46 NILS POLITT
- 47 MAXIMILIAN SCHACHMANN
- 48 DANNY VAN POPPEL
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
- 51 FABIO JAKOBSEN
- 52 KASPER ASGREEN
- 53 ANDREA BAGIOLI
- 54 MATTIA CATTANEO
- 55 MIKKEL HONORÉ
- 56 YVES LAMPAERT
- 57 MICHAEL MØRKØV
- 58 FLORIAN SENECHAL
MOVISTAR TEAM
- 61 ENRIC MAS
- 62 IMANOL ERVITI
- 63 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI
- 64 MATTEO JORGENSON
- 65 GREGOR MÜHLBERGER
- 66 NELSON OLIVEIRA
- 67 ALBERT TORRES BARCELO
- 68 CARLOS VERONA
COFIDIS
- 71 GUILLAUME MARTIN
- 72 PIERRE LUC PERICHON
- 73 SIMON GESCHKE
- 74 ION IZAGUIRRE INSAUSTI
- 75 VICTOR LAFAY
- 76 ANTHONY PEREZ
- 77 BENJAMIN THOMAS
- 78 MAX WALSCHEID
BAHRAIN VICTORIOUS
- 81 JACK HAIG
- 82 DAMIANO CARUSO
- 83 KAMIL GRADEK
- 84 MATEJ MOHORIC
- 85 LUIS LEON SANCHEZ
- 86 DYLAN TEUNS
- 87 JAN TRATNIK
- 88 FRED WRIGHT
GROUPAMA – FDJ
- 91 DAVID GAUDU
- 92 ANTOINE DUCHESNE
- 93 KÉVIN GENIETS
- 94 STEFAN KÜNG
- 95 OLIVIER LE GAC
- 96 VALENTIN MADOUAS
- 97 THIBAUT PINOT
- 98 MICHAEL STORER
ALPECIN – DECEUNINCK
- 101 MATHIEU VAN DER POEL
- 102 SILVAN DILLIER
- 103 MICHAEL GOGL
- 104 ALEXANDER KRIEGER
- 105 JASPER PHILIPSEN
- 106 EDWARD PLANCKAERT
- 107 KRISTIAN SBARAGLI
- 108 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK
TEAM DSM
- 111 ROMAIN BARDET
- 112 ALBERTO DAINESE
- 113 JOHN DEGENKOLB
- 114 NILS EEKHOFF
- 115 CHRISTOPHER HAMILTON
- 116 ANDREAS LEKNESSUND
- 117 MARTIJN TUSVELD
- 118 KEVIN VERMAERKE
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
- 121 ALEXANDER KRISTOFF
- 122 SVEN ERIK BYSTRØM
- 123 KOBE GOOSSENS
- 124 LOUIS MEINTJES
- 125 ANDREA PASQUALON
- 126 ADRIEN PETIT
- 127 TACO VAN DER HOORN
- 128 GEORG ZIMMERMANN
ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
- 131 ALEXEY LUTSENKO
- 132 ALEKSANDR RIABUSHENKO
- 133 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI
- 134 FABIO FELLINE
- 135 DMITRIY GRUZDEV
- 136 GIANNI MOSCON
- 137 SIMONE VELASCO
- 138 ANDREY ZEITS
EF EDUCATION – EASYPOST
- 141 RIGOBERTO URAN
- 142 RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO
- 143 ALBERTO BETTIOL
- 144 STEFAN BISSEGGER
- 145 OWAIN DOULL
- 146 MAGNUS CORT NIELSEN
- 147 NEILSON POWLESS
- 148 JONAS RUTSCH
TEAM ARKEA – SAMSIC
- 151 NAIRO QUINTANA
- 152 WARREN BARGUIL
- 153 MAXIME BOUET
- 154 AMAURY CAPIOT
- 155 HUGO HOFSTETTER
- 156 MATIS LOUVEL
- 157 LUKASZ OWSIAN
- 158 CONNOR SWIFT
LOTTO SOUDAL
- 161 CALEB EWAN
- 162 FREDERIK FRISON
- 163 PHILIPPE GILBERT
- 164 REINARDT JANSE VAN RENSBURG
- 165 ANDREAS KRON
- 166 BRENT VAN MOER
- 167 FLORIAN VERMEERSCH
- 168 TIM WELLENS
TREK – SEGAFREDO
- 171 MADS PEDERSEN
- 172 GIULIO CICCONE
- 173 TONY GALLOPIN
- 174 ALEX KIRSCH
- 175 BAUKE MOLLEMA
- 176 QUINN SIMMONS
- 177 TOMS SKUJINS
- 178 JASPER STUYVEN
TOTALENERGIES
- 181 PETER SAGAN
- 182 EDVALD BOASSON HAGEN
- 183 MACIEJ BODNAR
- 184 MATHIEU BURGAUDEAU
- 185 PIERRE LATOUR
- 186 DANIEL OSS
- 187 ANTHONY TURGIS
- 188 ALEXIS VUILLERMOZ
ISRAEL-PREMIER TECH
- 191 CHRIS FROOME
- 192 GUILLAUME BOIVIN
- 193 SIMON CLARKE
- 194 JAKOB FUGLSANG
- 195 GUY NIV
- 196 HUGO HOULE
- 197 KRISTS NEILANDS
- 198 MICHAEL WOODS
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
- 201 MICHAEL MATTHEWS
- 202 JACK BAUER
- 203 LUKE DURBRIDGE
- 204 DYLAN GROENEWEGEN
- 205 AMUND GRØNDAHL JANSEN
- 206 CHRISTOPHER JUUL JENSEN
- 207 LUKA MEZGEC
- 208 NICHOLAS SCHULTZ
B&B HOTELS – KTM
- 211 FRANCK BONNAMOUR
- 212 CYRIL BARTHE
- 213 ALEXIS GOUGEARD
- 214 JÉRÉMY LECROQ
- 215 CYRIL LEMOINE
- 216 LUCA MOZZATO
- 217 PIERRE ROLLAND
- 218 SEBASTIAN SCHÖNBERGER