Official Tour de France start list released: No late-hour spot for Mark Cavendish

COPENHAGEN (VN) — There’s no late-hour spot for Mark Cavendish to race the 2022 Tour de France.

At least not so far.

Officials released the official start list Thursday ahead of Friday’s opening time trial to open the 109th edition of the Tour.

The field includes 22 teams and 176 riders.

Despite a wave of pre-race COVID-19 infections, all 22 teams have so far been able to sign on at least eight riders to start the 13.2km time trial Friday in Copenhagen.

There have been several late-hour substitutions as riders are returning COVID-19 controls in pre-race screenings.

Race officials have allowed teams to replace riders going into Thursday afternoon. It’s unclear when teams will bring in extra substitute riders in case of other late-hour COVID infections or other mishaps.

UCI officials have tweaked the COVID rules going into this year’s Tour, and have allowed some flexibility about bringing in replacement riders so long as they pass pre-race health screenings.

Quick-Step Alpha Vinyl saw Tim Declerq removed from the Tour roster following an infection, and Florian Sénéchal was tapped to replace him.

Cavendish, who was left off the team’s Tour roster despite winning four stages and the green jersey in 2021, was Quick-Step’s next official replacement rider.

Also late Thursday, Daryl Impey will not start for Israel Premier Tech following a COVID infection, while Bob Jungels is cleared to start for Ag2r-Citroën.

UAE TEAM EMIRATES

1 TADEJ POGACAR

2 GEORGE BENNETT

3 MIKKEL BJERG

4 VEGARD STAKE LAENGEN 5 RAFAL MAJKA

6 BRANDON MCNULTY

7 MARC SOLER

8 MARC HIRSCHI

JUMBO – VISMA

11 PRIMOŽ ROGLIČ

12 TIESJ BENOOT

13 STEVEN KRUIJSWIJK

14 SEPP KUSS 15 CHRISTOPHE LAPORTE

16 WOUT VAN AERT

17 NATHAN VAN HOOYDONCK

18 JONAS VINGEGAARD

INEOS GRENADIERS

21 GERAINT THOMAS

22 DANIEL MARTINEZ

23 JONATHAN CASTROVIEJO

24 FILIPPO GANNA 25 THOMAS PIDCOCK

26 LUKE ROWE

27 DYLAN VAN BAARLE

28 ADAM YATES

AG2R CITROEN TEAM

31 BEN O’CONNOR

32 GEOFFREY BOUCHARD

33 MIKAEL CHEREL

34 BENOIT COSNEFROY 35 STAN DEWULF

36 BOB JUNGELS

37 OLIVER NAESEN

38 AURÉLIEN PARET PEINTRE

BORA – HANSGROHE

41 ALEKSANDR VLASOV

42 FELIX GROSSSCHARTNER

43 MARCO HALLER

44 LENNARD KÄMNA 45 PATRICK KONRAD

46 NILS POLITT

47 MAXIMILIAN SCHACHMANN

48 DANNY VAN POPPEL

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

51 FABIO JAKOBSEN

52 KASPER ASGREEN

53 ANDREA BAGIOLI

54 MATTIA CATTANEO 55 MIKKEL HONORÉ

56 YVES LAMPAERT

57 MICHAEL MØRKØV

58 FLORIAN SENECHAL

MOVISTAR TEAM

61 ENRIC MAS

62 IMANOL ERVITI

63 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI

64 MATTEO JORGENSON 65 GREGOR MÜHLBERGER

66 NELSON OLIVEIRA

67 ALBERT TORRES BARCELO

68 CARLOS VERONA

COFIDIS

71 GUILLAUME MARTIN

72 PIERRE LUC PERICHON

73 SIMON GESCHKE

74 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 75 VICTOR LAFAY

76 ANTHONY PEREZ

77 BENJAMIN THOMAS

78 MAX WALSCHEID

BAHRAIN VICTORIOUS

81 JACK HAIG

82 DAMIANO CARUSO

83 KAMIL GRADEK

84 MATEJ MOHORIC 85 LUIS LEON SANCHEZ

86 DYLAN TEUNS

87 JAN TRATNIK

88 FRED WRIGHT

GROUPAMA – FDJ

91 DAVID GAUDU

92 ANTOINE DUCHESNE

93 KÉVIN GENIETS

94 STEFAN KÜNG 95 OLIVIER LE GAC

96 VALENTIN MADOUAS

97 THIBAUT PINOT

98 MICHAEL STORER

ALPECIN – DECEUNINCK

101 MATHIEU VAN DER POEL

102 SILVAN DILLIER

103 MICHAEL GOGL

104 ALEXANDER KRIEGER 105 JASPER PHILIPSEN

106 EDWARD PLANCKAERT

107 KRISTIAN SBARAGLI

108 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK

TEAM DSM

111 ROMAIN BARDET

112 ALBERTO DAINESE

113 JOHN DEGENKOLB

114 NILS EEKHOFF 115 CHRISTOPHER HAMILTON

116 ANDREAS LEKNESSUND

117 MARTIJN TUSVELD

118 KEVIN VERMAERKE

INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

121 ALEXANDER KRISTOFF

122 SVEN ERIK BYSTRØM

123 KOBE GOOSSENS

124 LOUIS MEINTJES 125 ANDREA PASQUALON

126 ADRIEN PETIT

127 TACO VAN DER HOORN

128 GEORG ZIMMERMANN

ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

131 ALEXEY LUTSENKO

132 ALEKSANDR RIABUSHENKO

133 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI

134 FABIO FELLINE 135 DMITRIY GRUZDEV

136 GIANNI MOSCON

137 SIMONE VELASCO

138 ANDREY ZEITS

EF EDUCATION – EASYPOST

141 RIGOBERTO URAN

142 RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO

143 ALBERTO BETTIOL

144 STEFAN BISSEGGER 145 OWAIN DOULL

146 MAGNUS CORT NIELSEN

147 NEILSON POWLESS

148 JONAS RUTSCH

TEAM ARKEA – SAMSIC

151 NAIRO QUINTANA

152 WARREN BARGUIL

153 MAXIME BOUET

154 AMAURY CAPIOT 155 HUGO HOFSTETTER

156 MATIS LOUVEL

157 LUKASZ OWSIAN

158 CONNOR SWIFT

LOTTO SOUDAL

161 CALEB EWAN

162 FREDERIK FRISON

163 PHILIPPE GILBERT

164 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 165 ANDREAS KRON

166 BRENT VAN MOER

167 FLORIAN VERMEERSCH

168 TIM WELLENS

TREK – SEGAFREDO

171 MADS PEDERSEN

172 GIULIO CICCONE

173 TONY GALLOPIN

174 ALEX KIRSCH 175 BAUKE MOLLEMA

176 QUINN SIMMONS

177 TOMS SKUJINS

178 JASPER STUYVEN

TOTALENERGIES

181 PETER SAGAN

182 EDVALD BOASSON HAGEN

183 MACIEJ BODNAR

184 MATHIEU BURGAUDEAU 185 PIERRE LATOUR

186 DANIEL OSS

187 ANTHONY TURGIS

188 ALEXIS VUILLERMOZ

ISRAEL-PREMIER TECH

191 CHRIS FROOME

192 GUILLAUME BOIVIN

193 SIMON CLARKE

194 JAKOB FUGLSANG 195 GUY NIV

196 HUGO HOULE

197 KRISTS NEILANDS

198 MICHAEL WOODS

TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

201 MICHAEL MATTHEWS

202 JACK BAUER

203 LUKE DURBRIDGE

204 DYLAN GROENEWEGEN 205 AMUND GRØNDAHL JANSEN

206 CHRISTOPHER JUUL JENSEN

207 LUKA MEZGEC

208 NICHOLAS SCHULTZ

B&B HOTELS – KTM