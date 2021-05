2021 Giro d’Italia Teams

The 104th Giro d’Italia is being contested by 184 riders from 23 teams.

The 19 WorldTour teams get automatic entry. Then there are four ProTeams. Of these, Alpecin-Fenix automatically qualified for the grand tours by scoring the most UCI points of those second-tier squads in 2020, while the other three (all from Italy) are wild cards selected by the race organizers: Androni-Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè and EOLO-Kometa.

While most of the teams have up to 30 men registered to ride for them through the calendar year, they can select just eight riders to compete in the Giro. None of the teams finalize their Giro squads until a few days before the actual start. The names listed here are those listed on each of the teams’ preliminary selections (few teams had named eight riders).

AG2R-Citroën

Sponsors: Insurance corporation; French car manufacturer

Bike: BMC

Drivetrain: Campagnolo

Wheels: Campagnolo

Team Leaders: Tony Gallopin (F), 32; Lilian Calmejane (F), 28

Support Riders: François Bidard (F), 29; Clément Champoussin (F), 22; Mikaël Cherel (F), 35; Ben Gestauer (Lux), 33; Lawrence Naesen (B), 28; Andrea Vendrame (I), 26; Larry Warbasse (USA), 30

Alpecin-Fenix

Sponsors: German shampoo producer; Italian innovative design company

Bike: Canyon

Drivetrain: Campagnolo

Wheels: Campagnolo

Team Leader: Tim Merlier (B), 28

Support Riders: Dries De Bondt (B), 29; Jimmy Janssens (B), 31; Sacha Modolo (I), 33; Kristian Sbaragali (I), 31; Gianni Vermeersch (B), 28

Androni Giocattoli-Sidermec

Sponsors: Italian toy manufacturer; Italian tinplate producer

Bike: Bottecchia

Drivetrain: Shimano

Wheels: Shimano

Team Leader: Eduardo Sepúlveda (Arg), 29

Support Riders: Alessandro Bisolti (I), 36; Jefferson Cepeda (Ecu), 22; Daniel Muñoz (Col), 24; Simone Ravanelli (I), 25; Josip Rumac (Cro), 26; Natnael Tesfatsion (Eri), 21; Santiago Umba (Col), 18

Astana-Premier Tech

Sponsors: Kazakhstan conglomerate; Canadian tech innovator

Bike: Wilier

Drivetrain: Shimano

Wheels: Corima

Team Leader: Aleksandr Vlasov (Rus), 25

Support Riders: Manuele Boaro (I), 34; Fabio Felline (I), 31; Jonas Gregaard (Dk), 24; Óscar Rodríguez (Sp), 25; Luis León Sanchez (Sp), 37; Harold Tejada (Col), 24

Bahrain Victorious

Sponsor: Kingdom of Bahrain

Bike: Merida

Drivetrain: Shimano

Wheels: Vision

Team Leader: Mikel Landa (Sp), 31

Support Riders: Pello Bilbao (Sp), 31; Eros Capecchi (I), 34; Damiano Caruso (I), 33; Matej Mohoric (Slo), 26; Domen Novak (Slo), 25; Jan Tratnik (Slo), 31

Bardiani-CSF-Faizanè Equipment

Sponsors: Industrial valve manufacturer; commercial pump manufacturer; industrial materials producer

Bike: Cipollini

Drivetrain: SRAM

Wheels: Vision

Team Leader: Giovanni Visconti (I), 38

Support Riders: Enrico Battaglin (I), 31; Filippo Fiorelli (I), 26; Mirco Maestre (I), 29; Kevin Rivera (CR), 22; Alessandro Tonelli (I), 28; Samuele Zoccarato (I), 23

Bora-Hansgrohe Equipment

Sponsors: Manufacturer of cooktop, extractor hoods; bathroom faucet producer

Bike: Specialized

Drivetrain: Shimano

Wheels: Roval

Team Leaders: Peter Sagan (Svk), 31; Emanuel Buchmann (G), 28

Support Riders: Cesare Benedetti (I), 33; Maciej Bodnar (Pol), 36; Matteo Fabbro (I), 26; Felix Grosschartner (A), 27; Ben Zwiehoff (G), 27

Cofidis, Solutions Crédits

Sponsor: Online credit corporation

Bike: De Rosa

Drivetrain: Campagnolo

Wheels: Fulcrum

Team Leader: Elia Viviani (I), 32

Support Riders: Simone Consonni (I), 26; Nicolas Edet (F), 33; Attilio Viviani (I), 24

Deceuninck-Quick Step

Sponsors: Belgian manufacturer of vinyl windows & doors; laminated flooring producer

Bike: Specialized

Drivetrain: Shimano

Wheels: Roval

Team Leaders: João Almeida (P), 22; Remco Evenepoel (B), 21

Support Riders: Mattia Cattaneo (I), 30; Rémi Cavagna (F), 25; Álvaro Hodeg (Col), 24; Mikkel Honoré (N), 24; Iljo Keisse (B), 38; James Knox (GB), 25; Fausto Masnada (I), 27; Pieter Serry (B), 32

EF Education-Nippo

Sponsors: Provider of language training, cultural exchange & educational travel; construction company

Bike: Cannondale

Drivetrain: Shimano

Wheels: Vision

Team Leader: Hugh Carthy (GB), 26

Support Riders: Alberto Bettiol (I), 27; Jonathan Caicedo (Ecu), 27; Ruben Guerreiro (P), 26; Julius van den Berg (Nl), 24

Eolo-Kometa Equipment

Sponsors: Italian broadband supplier; Italian food supply company

Bike: Aurum

Drivetrain: Rotor

Wheels: Enve

Team Leader: Edward Ravasi (I), 26

Support Riders: Mark Christian (GB), 30; Alessandro Fancellu (I), 21; Márton Dina (Hun), 25; Alejandro Ropero (Sp), 22

Groupama-FDJ

Sponsors: French insurance corporation; Paris lottery

Bike: Lapierre

Drivetrain: Shimano

Wheels: Shimano

Team Leader: Thibaut Pinot (F), 30

Support Riders: Bruno Armirail (F), 27; Antoine Duchesne (Can), 29; Tobias Ludvigsson (S), 30; Rudy Molard (F), 31; Sébastien Reichenbach (A), 31; Attila Valter (Hun), 22

Ineos Grenadiers

Sponsor: Global manufacturer of petrochemicals, specialty chemicals and oil products

Bike: Pinarello

Drivetrain: Shimano

Wheels: Shimano

Team Leaders: Egan Bernal (Col), 24; Filippo Ganna (I), 24

Support Riders: Daniel Martínez (Col), 25; Salvatore Puccio (I), 31; Pavel Sivakov (Rus), 23; Iván Sosa (Col), 23

Intermarché-Wanty-Gobert

Sponsors: French supermarket chain; construction company; building materials supplier

Bike: Cube

Drivetrain: Shimano

Wheels: Newmen

Team Leader: Jan Hirt (Cz), 30

Support Riders: Quinten Hermans (B), 25; Riccardo Minali (I), 26; Andrea Pasqualon (I), 33; Simone Petilli (I), 28; Rein Taaramäe (Est), 33

Israel Start-Up Nation

Sponsor: Israeli non-profit innovator

Bike: Factor

Drivetrain: Shimano

Wheels: Black

Team Leaders: Dan Martin (Irl), 34; André Greipel (G), 38

Support Riders: Matthias Brändle (A), 31; Davide Cimolai (I), 31; Alessandro De Marchi (I), 34; Alex Dowsett (GB), 32; Carl Fredrik Hagen (N), 29; Rick Zabel (G), 27

Jumbo-Visma

Sponsors: Dutch national lottery; Norwegian business software and services company

Bike: Cervélo

Drivetrain: Shimano

Wheels: Shimano

Team Leader: George Bennett (NZ), 31

Support Riders: Edoardo Affini (I), 24; Koen Bouwman (Nl), 27; David Dekker (Nl), 23; Tobias Foss (N), 23; Chris Harper (Aus), 26; Paul Martens (G), 37; Jos Van Emden (Nl), 36

Lotto-Soudal

Sponsors: Belgian national lottery; manufacturer of sealants, adhesives and foams

Bike: Ridley

Drivetrain: Campagnolo

Wheels: Campagnolo

Team Leaders: Caleb Ewan (Aus), 26; Harm Vanhoucke (B), 23

Support Riders: Jasper De Buyst (B), 27; Thomas De Gendt (B), 34; Kobe Goosens (B), 24; Matt Holmes (GB), 27; Roger Kluge (G), 35

Movistar Team

Sponsor: Mobile phone operator

Bike: Canyon

Drivetrain: SRAM

Wheels: Zipp

Team Leader: Marc Soler (Sp), 27

Support Riders: Héctor Carretero (Sp), 25; Dario Cataldo (I), 36; Matteo Jorgenson (USA), 21; Nelson Oliveira (P), 32

Team Bike Exchange

Sponsor: Global online cycling marketplace

Bike: Bianchi

Drivetrain: Shimano

Wheels: Shimano

Team Leader: Simon Yates (GB), 28

Support Riders: Sam Bewley (NZ), 33; Cameron Meyer (Aus), 33; Mikel Nieve (Sp), 36; Tanel Kangert (Est), 34; Nick Schultz (Aus), 26; Callum Scotson (Aus), 24

Team DSM

Sponsor: Multinational active in nutrition, materials and innovation

Bike: Scott

Drivetrain: Shimano

Wheels: Shimano

Team Leaders: Romain Bardet (F), 30; Jai Hindley (Aus), 25

Support Riders: Niklas Arndt (G), 29; Nico Denz (G), 27; Chris Hamilton (Aus), 25; Max Kanter (G), 23; Nicolas Roche (Irl), 36; Michael Storer (Aus), 24

Team Qhubeka-Assos

Sponsors: African bicycle supply charity; Swiss clothing manufacturer

Bike: BMC

Drivetrain: Shimano/Rotor

Wheels: Hunt

Team Leaders: Domenico Pozzovivo (I), 38; Giacomo Nizzolo (I), 32

Support Riders: Victor Campenaerts (B), 29; Kilian Frankiny (Swi), 27; Lasse Norman Hansen (Dk), 29; Matteo Pelucchi (I), 32

Trek-Segafredo

Sponsors: U.S. bike manufacturer; Italian espresso coffee brand

Bike: Trek

Drivetrain: SRAM

Wheels: Bontrager

Team Leaders: Vincenzo Nibali (I), 36; Bauke Mollema (Nl), 34; Giulio Ciccone (I), 26

Support Riders: Julien Bernard (F), 29; Gianluca Brambilla (I), 33; Amanuel Ghebreigzabhier (Eri), 26; Jacopo Mosca (I), 27; Matteo Moschetti (I), 27; Antonio Nibali, 28

UAE-Team Emirates

Sponsor: United Arab Emirates

Bike: Colnago

Drivetrain: Campagnolo

Wheels: Campagnolo

Team Leaders: Brandon McNulty (USA), 23; Fernando Gaviria (Col), 26

Support Riders: Valerio Conti (I), 28; Alessandro Covi (I), 22; Davide Formolo (I), 28; Juan Molano (Col), 26; Rui Oliveira (P), 24; Maximiliano Richeze (Arg), 38; Diego Ulissi (I), 31