San Juan: Gaviria wins stage 1

Colombian Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) repeated his performance of a year ago, by winning the opening stage of the Vuelta a San Juan in Pocito, Argentina on Sunday. After his team did most of the chasing throughout the stage to bring back the breakaway, Gaviria made sure their efforts weren’t for naught and handily took the sprint victory over Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida) and Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe).

“The stage was short and fast, especially in the closing kilometers, a sign that many teams wanted to win, but the team was very strong,” Gaviria said after the stage. “It’s always nice to win your first race of the season because it shows that you had a good winter preparation and this kind of result gives you confidence. I’m also happy for leading the general classification and wearing the white jersey; hopefully I will have other chances to get some more good results this week.”

Top 10, stage 1

1. Fernando Gaviria Rendon, QUICK-STEP FLOORS, in 03:15:23

2. Niccolo Bonifazio, BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, at 0:00

3. Matteo Pelucchi, BORA – HANSGROHE, at 0:00

4. Giacomo Nizzolo, TREK – SEGAFREDO, at 0:00

5. Manuel Belletti, ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA, at 0:00

6. Mauro Abel Richeze, AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA, at 0:00

7. Héctor Maximiliano Lucero, EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO, at 0:00

8. Alexandr Riabushenko, UAE-TEAM EMIRATES, at 0:00

9. Maximiliano Ariel Richeze, QUICK-STEP FLOORS, at 0:00

10. Manuel PeÑalver Aniorte, UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896, at 0:00

Top-10 overall

1. Fernando Gaviria Rendon, QUICK-STEP FLOORS, in 00:00

2. Niccolo Bonifazio, BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM, at 0:04

3. Matteo Pelucchi, BORA – HANSGROHE, at 0:06

4. Daniel Juarez, ASOCIACION CIVIL MARDAN, at 0:07

5. Giacomo Nizzolo, TREK – SEGAFREDO, at 0:10

6. Manuel Belletti, ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA, at 0:10

7. Mauro Abel Richeze, AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA, at 0:10

8. Héctor Maximiliano Lucero, EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO, at 0:10

9. Alexandr Riabushenko, UAE-TEAM EMIRATES, at 0:10

10. Maximiliano Ariel Richeze, QUICK-STEP FLOORS, at 0:10

The opening stage was overshadowed by the sudden withdrawal of the race’s headliner, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), mere hours before the start. The Italian came down with a fever overnight and was unable to start the race. This left his team with only five riders to begin the race.

A seven-rider breakaway dominated the stage, which started in the city center of San Juan and finished in the nearby suburb of Pocito. The 149.6-kilometer stage included three laps of a 17.4-kilometer circuit in Pocito. The riders in the breakaway were Adrian Richeze (QAgrupacion Virgen De Fatima), Duilio Ramos (Argentina National Team), Daniel Juárez (Asociacion Civil Mardan), Juan Melivillo (Equipo Continental Municipalidad de Pocito), Facundo Cattapan (Municipalidad de Rawson Somos Todos), Victor Olivarez (Chile National Team), and Pablo Anchieri (Uruguay National Team).

Quick-Step Floors was tasked with doing the bulk of the work in the peloton to bring back the escapes due to the speed of Gaviria. He was clearly the fastest sprinter on the start list.

Entering the final circuit around Pocito, the final survivors of the breakaway were caught, setting the stage for a bunch finish. With seven WorldTour teams in the race, there was no shortage of power in the peloton and many teams fought for control at the front heading into the final kilometers.

Bora-Hansgrohe led the bunch into the final two kilometers with Pelucchi tacked onto the end of the train. However, the German-based team would not be able to hold-off Quick-Step Floors and the boys in blue entered the final kilometer with three riders on the front of the peloton. Gaviria was in perfect position behind his final lead-out man, Ariel Maximiliano Richeze.

The Colombian opened the sprint himself and no one could match his speed down the wide-open finishing straight. Bonifazio and Pelucchi rounded out the podium with Trek-Segafredo’s Giacomo Nizzolo in fourth.

Gaviria leads Bonifazio by four seconds in the general classification with Pelucchi a further 2 seconds behind.

Full results, stage 1

GC after stage 1