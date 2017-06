New national champions: 2017 TT round-up

National championships are underway in most countries throughout Europe and beyond. Here’s a list of the champions in the individual time trial discipline. Check back for updates as racing continues. VeloNews will also publish a list of national road race champions once the weekend is over.

Belgium

Men: Yves Lampaert (Quick-Step)

Women: Ann-Sophie Duyck (Drops)

Denmark

Men: Martin Toft Madsen (BHS)

Women: Cecile Uttrup Ludwig (Cervelo-Bigla)

France

Men: Pierre Latour (Ag2r La Mondiale)

Women: Audrey Cordon (Wiggle-High5)

Great Britain

Men: Stephen Cummings (Dimension Data)

Women: Claire Rose (Visit Dallas-DNA)

Luxembourg

Men: Jean-Pierre Drucker (BMC)

Women: Christine Majerus (Boels-Dolmans)

Netherlands

Men: Tom Dumoulin (Sunweb)

Women: Annemiek van Vleuten (Orica-Scott)

Norway

Men: Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)

Women: Vita Heine (Hitec)

Poland

Men: Michal Kwiatkowski (Sky)

Women: Katarzyna Pawlowska (Boels-Dolmans

Sweden

Men: Tobias Ludvigsson (FDJ)

Women: Lisa Norden

Switzerland

Men: Stefan Kung (BMC)

Women: Marlen Reusser