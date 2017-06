2017 road national championships round-up

National championships were held in most countries throughout Europe and beyond this past weekend. Here’s a list of the champions in the road races. VeloNews also published a list of national time trial race champions here >>

Austria

Men: Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe)

Women: Martina Ritter

Belgium

Men: Olivier Naesen (Ag2r La Mondiale)

Women: Jolien D’hoore (Wiggle-High5)

Canada

Men: Matteo Dal-Cin (Rally)

Women: Allison Beveridge (Rally)

Czech Republic

Men: Zdenek Stybar (Quick-Step Floors)

Women: Nikola Noskova (BePink)

Denmark

Men: Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Women: Camilla Pedersen

France

Men: Arnaud Démare (FDJ)

Women: Charlotte Bravard (FDJ)

Germany

Men: Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe)

Women: Lisa Klein (Cervelo-Bigla)

Great Britain

Men: Stephen Cummings (Dimension Data)

Women: Elizabeth Deignan (Boels-Dolmans)

Ireland

Men: Ryan Mullen (Cannondale-Drapac)

Women:

Italy

Men: Fabio Aru (Astana)

Women: Elisa Longo Borghini (Wiggle-High5)

Luxembourg

Men: Bob Jungels (Quick-Step Floors)

Women: Christine Majerus (Boels-Dolmans)

Netherlands

Men: Ramon Sinkeldam (Sunweb)

Women: Chantal Blaak (Boels-Dolmans)

Norway

Men: Rasmus Tiller (Joker)

Women: Vita Heine (HiTec)

Poland

Men: Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice)

Women: Karolina Karasiewicz

Portugal

Men: Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo)

Russia

Men: Alexander Porsev (Gazprom-Rusvelo)

Women: Anastasia Iakovenko

Slovakia

Men: Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe)

Women: Alzbeta Pavlendova

Slovenia

Men: Luka Mezgec (Orica-Scott)

Women: Polona Batagelj (BTC City Lubljana)

Spain

Men: Jesus Herrada (Movistar)

Women: Sheyla Gutierrez (Cylance)

Sweden

Men: Kim Magnussen (Tre Berg)

Women: Clara Lundmark

Switzerland

Men: Silvan Dillier (BMC)

Women:

United States

Men: Larry Warbasse (Aqua Blue Sport)

Women: Amber Neben (Team Veloconcept)