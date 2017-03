De Panne: Kristoff wins stage 2 sprint, Gilbert pads lead

Breaking a year-long drought in the northern classics, Alexander Kristoff sprinted to victory in stage 2 of Driedaagse De Panne-Koksijde Tuesday in Koksijde, Belgium. Katusha’s Norwegian leader won out of a small group ahead of Trek-Segafredo’s Edward Theuns and Marcel Kittel, second and third, respectively. Kittel’s Quick-Step teammate Philippe Gilbert padded his lead in the race overall, riding in the front group and scooping up bonus seconds throughout the 192.9km race to the seaside town.

“It was a lot of headwind in the final. I was maybe a little too far back in the last corners so I started seated to speed up and move up,” said Kristoff, who won stage 1 in last year’s edition of the race. “I kind of led-out myself, speeding slightly up and started my sprint. I knew from the radio I should stay on the wheel, but I didn’t want to get boxed out.”

Top-10 overall

1. Philippe GILBERT, QUICK – STEP FLOORS, in 9:13:28

2. Matthias BRÄNDLE, TREK – SEGAFREDO, at :50

3. Alexander KRISTOFF, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 1:07

4. Edward THEUNS, TREK – SEGAFREDO, at 1:11

5. Pim LIGTHART, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 1:15

6. Sylvain CHAVANEL, DIRECT ENERGIE, at 1:15

7. Maxime VANTOMME, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 1:17

8. PIERRE LUC PERICHON, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 1:17

9. Boy VAN POPPEL, TREK – SEGAFREDO, at 1:22

10. Jasper DE BUYST, LOTTO SOUDAL, at 2:25

Fittingly, the 21-rider breakaway was initiated by Kristoff and Theuns, who started the echelons when the race reached a crosswind after the route’s five hills, with about 40 kilometers to go. Since most of the top teams were represented in the attack, the peloton was not motivated to chase.

Facing a stiff headwind on the finish straight, Kristoff jumped early, about 200 meters from the line, sprinting up the left barriers. Kittel responded with his own acceleration down the middle, and though Theuns closed fast on Kristoff’s left side, up against the fencing, he couldn’t come past and wound up second.

“It is strange always when you have a smaller group,” Kristoff said of the sprint. “Everybody’s a bit tired from racing hard. Also the lead-out trains are not there anymore. I’m actually quite good in these kinds of sprints.”

The three-day race wraps up Thursday with two short stages. In the morning, stage 3a will be a 118.5km race with only one climb, the Ruidenberg, around the race’s halfway point, finishing with two local laps around De Panne. The final test will be a 14.2km individual time trial in stage 3b.

Stage 2 results

1. Alexander KRISTOFF, TEAM KATUSHA ALPECIN, in 4:37:29

2. Edward THEUNS, TREK – SEGAFREDO, at :00

3. Marcel KITTEL, QUICK – STEP FLOORS, at :00

4. Pascal ACKERMANN, BORA – HANSGROHE, at :00

5. Andrea GUARDINI, UAE ABU DHABI, at :00

6. Maxime VANTOMME, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at :00

7. Adrien PETIT, DIRECT ENERGIE, at :00

8. Coen VERMELTFOORT, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at :00

9. PIERRE LUC PERICHON, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at :00

10. Conor DUNNE, AQUA BLUE SPORT, at :00

11. Jonas RICKAERT, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at :00

12. Philippe GILBERT, QUICK – STEP FLOORS, at :00

13. Pim LIGTHART, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at :00

14. Sylvain CHAVANEL, DIRECT ENERGIE, at :00

15. Matthias BRÄNDLE, TREK – SEGAFREDO, at :00

16. Piet ALLEGAERT, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at :00

17. Mark MCNALLY, WANTY – GROUPE GOBERT, at :00

18. Brian VAN GOETHEM, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at :00

19. Boy VAN POPPEL, TREK – SEGAFREDO, at :05

20. Baptiste PLANCKAERT, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :07

21. Fabio SABATINI, QUICK – STEP FLOORS, at :07

22. Maximiliano Ariel RICHEZE, QUICK – STEP FLOORS, at :24

23. Guillaume VAN KEIRSBULCK, WANTY – GROUPE GOBERT, at 1:32

24. Andreas SCHILLINGER, BORA – HANSGROHE, at 1:32

25. Jasper DE BUYST, LOTTO SOUDAL, at 1:32

26. Andrea PASQUALON, WANTY – GROUPE GOBERT, at 1:32

27. Jens DEBUSSCHERE, LOTTO SOUDAL, at 1:32

28. Peter KONING, AQUA BLUE SPORT, at 1:34

29. Eduard Michael GROSU, NIPPO – VINI FANTINI, at 2:13

30. Igor BOEV, GAZPROM – RUSVELO, at 2:13

31. Rob RUIJGH, TARTELETTO – ISOREX, at 2:13

32. Michael GOOLAERTS, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN, at 2:39

33. Stijn DEVOLDER, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN, at 2:39

34. David BOUCHER, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 2:39

35. Federico ZURLO, UAE ABU DHABI, at 2:39

36. Andre LOOIJ, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 2:39

37. Roy JANS, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:39

38. Christophe Noppe, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 2:39

39. Lawrence NAESEN, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:39

40. Joeri STALLAERT, CIBEL – CEBON, at 2:39

41. Michael COOLS, TARTELETTO – ISOREX, at 2:39

42. Mathias DE WITTE, CIBEL – CEBON, at 2:39

43. Fumiyuki BEPPU, TREK – SEGAFREDO, at 2:39

44. Elmar REINDERS, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 2:39

45. Nils POLITT, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 2:39

46. Alex TURRIN, WILIER TRIESTINA, at 2:39

47. Rick ZABEL, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 2:39

48. Anders SKAARSETH, JOKER ICOPAL, at 2:39

49. Bjorn Tore HOEM, JOKER ICOPAL, at 2:39

50. Matteo PELUCCHI, BORA – HANSGROHE, at 2:39

51. Matteo DRAPERI, WILIER TRIESTINA, at 2:39

52. Mads Würtz SCHMIDT, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 2:39

53. Alex KIRSCH, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:39

54. Benjamin DECLERCQ, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 2:39

55. Alexander PORSEV, GAZPROM – RUSVELO, at 2:39

56. Kevin ISTA, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:39

57. Lukas PÖSTLBERGER, BORA – HANSGROHE, at 2:39

58. Aleksei TCATEVICH, GAZPROM – RUSVELO, at 2:39

59. Alexander COOLS, CIBEL – CEBON, at 2:39

60. Erik BASKA, BORA – HANSGROHE, at 2:39

61. Alexandre PICHOT, DIRECT ENERGIE, at 2:39

62. Arjen LIVYNS, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 2:39

63. Jimmy DUQUENNOY, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:39

64. Christoph PFINGSTEN, BORA – HANSGROHE, at 2:39

65. Ivan SAVITSKIY, GAZPROM – RUSVELO, at 2:39

66. Olivier PARDINI, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:39

67. Simone CONSONNI, UAE ABU DHABI, at 2:39

68. Julien STASSEN, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:39

69. Julien MORICE, DIRECT ENERGIE, at 2:39

70. Riccardo STACCHIOTTI, NIPPO – VINI FANTINI, at 2:39

71. Aaron GATE, AQUA BLUE SPORT, at 2:39

72. Hamish SCHREURS, ISRAEL CYCLING ACADEMY, at 2:39

73. Tim DECLERCQ, QUICK – STEP FLOORS, at 2:39

74. Evgeny SHALUNOV, GAZPROM – RUSVELO, at 2:39

75. Gaetan BILLE, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN, at 2:39

76. Brecht DHAENE, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 2:39

77. Marco HALLER, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 2:39

78. Reto HOLLENSTEIN, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 2:39

79. Marco MARCATO, UAE ABU DHABI, at 2:39

80. Moreno HOFLAND, LOTTO SOUDAL, at 2:39

81. Daniel MCLAY, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 2:39

82. Marko KUMP, UAE ABU DHABI, at 2:39

83. Kiel REIJNEN, TREK – SEGAFREDO, at 2:39

84. Rob LEEMANS, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 2:39

85. Oliviero TROIA, UAE ABU DHABI, at 2:39

86. Jakub MARECZKO, WILIER TRIESTINA, at 2:39

87. Sacha MODOLO, UAE ABU DHABI, at 2:39

88. Aidis KRUOPIS, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN, at 2:39

89. Yohann GENE, DIRECT ENERGIE, at 2:39

90. Dries DEVENYNS, QUICK – STEP FLOORS, at 2:39

91. Alexander EDMONSON, ORICA – SCOTT, at 2:39

92. Luka MEZGEC, ORICA – SCOTT, at 2:39

93. Liam BERTAZZO, WILIER TRIESTINA, at 2:39

94. Luke DURBRIDGE, ORICA – SCOTT, at 2:39

95. Dieter BOUVRY, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 2:39

96. Adam BLYTHE, AQUA BLUE SPORT, at 2:39

97. Matthew BRAMMEIER, AQUA BLUE SPORT, at 2:39

98. Raymond KREDER, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 2:39

99. Laurent DIDIER, TREK – SEGAFREDO, at 2:39

100. Rüdiger SELIG, BORA – HANSGROHE, at 3:10

101. Marcel SIEBERG, LOTTO SOUDAL, at 3:10

102. Roger KLUGE, ORICA – SCOTT, at 3:18

103. Timothy STEVENS, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 6:46

104. Ole FORFANG, JOKER ICOPAL, at 6:48

105. Kristoffer SKJERPING, JOKER ICOPAL, at 6:48

106. Vegard BREEN, JOKER ICOPAL, at 6:48

107. Seppe VERSCHUERE, CIBEL – CEBON, at 6:48

108. Gianni MARCHAND, CIBEL – CEBON, at 6:48

109. Pavel BRUTT, GAZPROM – RUSVELO, at 6:48

110. Ryan ANDERSON, DIRECT ENERGIE, at 6:48

111. Andrei SOLOMENNIKOV, GAZPROM – RUSVELO, at 6:48

112. Tony GALLOPIN, LOTTO SOUDAL, at 6:48

113. Dennis VAN WINDEN, ISRAEL CYCLING ACADEMY, at 6:48

114. Arnaud GERARD, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 6:48

115. Mark CHRISTIAN, AQUA BLUE SPORT, at 6:48

116. Krists NEILANDS, ISRAEL CYCLING ACADEMY, at 6:48

117. Benjamin PERRY, ISRAEL CYCLING ACADEMY, at 6:48

118. Erwann CORBEL, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 6:48

119. Stef VAN ZUMMEREN, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN, at 6:48

120. Adriaan Aas STIEN, JOKER ICOPAL, at 6:48

121. Daniel TUREK, ISRAEL CYCLING ACADEMY, at 6:48

122. Remy MERTZ, LOTTO SOUDAL, at 6:48

123. Romain CARDIS, DIRECT ENERGIE, at 6:48

124. Tony HUREL, DIRECT ENERGIE, at 6:48

125. Markus HOELGAARD, JOKER ICOPAL, at 6:48

126. Robin STENUIT, WANTY – GROUPE GOBERT, at 6:48

127. Frederik BACKAERT, WANTY – GROUPE GOBERT, at 6:48

128. Franck BONNAMOUR, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 6:48

129. Vincenzo ALBANESE, BRD, at 6:48

130. Nikolay TRUSOV, GAZPROM – RUSVELO, at 6:48

131. Eugert ZHUPA, WILIER TRIESTINA, at 6:48

132. Filippo POZZATO, WILIER TRIESTINA, at 6:48

133. Davide MARTINELLI, QUICK – STEP FLOORS, at 6:48

134. Mirco MAESTRI, BRD, at 6:48

135. Iuri FILOSI, NIPPO – VINI FANTINI, at 6:48

136. Lasse Norman HANSEN, AQUA BLUE SPORT, at 6:48

137. Jack BAUER, QUICK – STEP FLOORS, at 6:48

138. Guy SAGIV, ISRAEL CYCLING ACADEMY, at 6:48

139. Brice FEILLU, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 6:48

140. Enrico BARBIN, BRD, at 6:48

141. Alessandro TONELLI, BRD, at 6:48

142. Frederik FRISON, LOTTO SOUDAL, at 6:48

143. Nicola BAGIOLI, NIPPO – VINI FANTINI, at 6:48

144. Pier Paolo DE NEGRI, NIPPO – VINI FANTINI, at 6:48

145. Marco CANOLA, NIPPO – VINI FANTINI, at 6:48

146. Kevin DELTOMBE, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 6:48

147. Yuma KOISHI, NIPPO – VINI FANTINI, at 6:48

148. Nicolas MARINI, NIPPO – VINI FANTINI, at 6:48

149. Jelle MANNAERTS, TARTELETTO – ISOREX, at 6:48

150. Lars Ytting BAK, LOTTO SOUDAL, at 6:48

151. Jérôme BAUGNIES, WANTY – GROUPE GOBERT, at 6:48

152. Rafael ANDRIATO, WILIER TRIESTINA, at 6:48

153. Gerry DRUYTS, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 6:48

154. Zakkari DEMPSTER, ISRAEL CYCLING ACADEMY, at 6:48

155. Niels DE ROOZE, TARTELETTO – ISOREX, at 6:48

156. Danilo NAPOLITANO, WANTY – GROUPE GOBERT, at 6:48

157. Kenny DE KETELE, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 11:52

158. Jonathan BREYNE, TARTELETTO – ISOREX, at 11:52

159. Elias VAN BREUSSEGEM, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN, at 11:52

160. Kevin VERWAEST, TARTELETTO – ISOREX, at 11:52

161. Robby COBBAERT, CIBEL – CEBON, at 11:52

162. Kenny DEHAES, WANTY – GROUPE GOBERT, at 11:52

163. Andrew FENN, AQUA BLUE SPORT, at 11:52

164. Ruben POLS, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 11:52

165. Paolo SIMION, BRD, at 11:52

166. Alexander MAES, CIBEL – CEBON, at 11:52

167. Barry MARKUS, PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM, at 11:52

168. Boris VALLEE, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 11:52

169. Lorenzo BLOMME, TARTELETTO – ISOREX, at 13:29

DNS Jens KEUKELEIRE, ORICA – SCOTT

DNS Vegard Stake LAENGEN, UAE ABU DHABI

DNS Sjoerd VAN GINNEKEN, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ

DNS Aime DE GENDT, SPORT VLAANDEREN – BALOISE

DNS Jacopo MOSCA, WILIER TRIESTINA

General classification