Henao beats Contador by two seconds in Paris-Nice

NICE, France (AFP) – Colombia’s Sergio Henao lifted his troubled Sky team’s spirits with a two-second success over Alberto Contador in the Paris-Nice on Sunday.

Henao set up the win when grabbing a half-minute lead in the ‘Race to the Sun’ with fourth in Saturday’s penultimate stage.

But Henao, following up Team Sky’s win with Geraint Thomas last year, only scraped home in the face of a determined challenge from Contador.

The Spaniard, placed third at 31sec at the start of the day, took second in the closing stage behind his fellow countryman David de la Cruz.

Stage success for De la Cruz (Quick-Step Floors) denied Contador 10 precious bonus seconds which would have seen him and not Henao take overall victory.

“It was a crazy day,” beamed Henao. “This is the biggest win of my career, I hope it means more will follow.

“I’ve had some tough times in my life, but today the sun came out for me.”

Stage 8 results, top 10

1. David DE LA CRUZ MELGAREJO, QUICK-STEP FLOORS, in 2:48:52

2. Alberto CONTADOR VELASCO, TREK-SEGAFREDO, at :00

3. Marc SOLER GIMENEZ, MOVISTAR TEAM, at :05

4. Sonny COLBRELLI, BAHRAIN-MERIDA, at :21

5. Julian ALAPHILIPPE, QUICK-STEP FLOORS, at :21

6. Michael MATTHEWS, TEAM SUNWEB, at :21

7. Diego ULISSI, UAE TEAM EMIRATES, at :21

8. Gorka IZAGIRRE INSAUSTI, MOVISTAR TEAM, at :21

9. Arnold JEANNESSON, FORTUNEO-VITAL CONCEPTS, at :21

10. Lilian CALMEJANE, DIRECT ENERGIE, at :21

General classification, top 10

1. SERGIO HENAO, TEAM SKY, in 29:50:29

2. Alberto CONTADOR VELASCO, TREK-SEGAFREDO, at :02

3. Daniel MARTIN, QUICK-STEP FLOORS, at :30

4. Gorka IZAGIRRE INSAUSTI, MOVISTAR TEAM, at 1:00

5. Julian ALAPHILIPPE, QUICK-STEP FLOORS, at 1:22

6. Ilnur ZAKARIN, KATUSHA-ALPECIN, at 1:34

7. Jon IZAGUIRRE INSAUSTI, BAHRAIN-MERIDA, at 1:41

8. Warren BARGUIL, TEAM SUNWEB, at 4:07

9. Simon YATES, ORICA-SCOTT, at 4:39

10. Richie PORTE, BMC RACING, at 14:26

For Contador it was a cruel near miss coming after he had been edged out by just four seconds by Geraint Thomas 12 months ago.

“I only missed out by by a tiny bit, it’s a shame,” he said. “I’m very proud of what I did and I’m satisfied despite finishing second.”

Ireland’s Dan Martin completed the final podium, half a minute behind Henao who became the second Colombian to win the race after Carlos Betancur in 2014.

Team Sky have won five of the past six editions courtesy of Bradley Wiggins (2012), Richie Porte (2013-2015), Thomas (2016) and Henao.

“It was an incredible week for us, with the results of Julian and Dan, we started this weekend with a lot of ambition and we showed that we were a team that gave everything for victory,” said Henao.

The British team have been hit by doping and sexism rows in recent weeks, their reputation taking a battering as a result.

Henao had said he hoped to see out the win for beleaguered team chief Dave Brailsford.

DNF Francisco Jose VENTOSO ALBERDI, BMC RACING

DNF Michael GOGL, TREK-SEGAFREDO

DNF Edward THEUNS, TREK-SEGAFREDO

DNF Marco HALLER, KATUSHA-ALPECIN

DNF Michael MORKOV, KATUSHA-ALPECIN

DNF Grega BOLE, BAHRAIN-MERIDA

DNF Borut BOZIC, BAHRAIN-MERIDA

DNF Mathew HAYMAN, ORICA-SCOTT

DNF Marcel KITTEL, QUICK-STEP FLOORS

DNF Davide CIMOLAI, FDJ

DNF Marc SARREAU, FDJ

DNF Matti BRESCHEL, ASTANA PRO TEAM

DNF Zico WAEYTENS, TEAM SUNWEB

DNF Tyler FARRAR, DIMENSION DATA

DNF Sam BENNETT, BORA-HANSGROHE

DNF Michal KOLÁR, BORA-HANSGROHE

DNF Antoine DUCHESNE, DIRECT ENERGIE

DNF Julien MORICE, DIRECT ENERGIE

DNF Angelo TULIK, DIRECT ENERGIE

DNF Alexander KRISTOFF, KATUSHA-ALPECIN

DNF Alberto LOSADA ALGUACIL, KATUSHA-ALPECIN

DNF Jacopo GUARNIERI, FDJ

DNF Tom STAMSNIJDER, TEAM SUNWEB

