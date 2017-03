Colbrelli snags stage 2 win at Paris-Nice

Sonny Colbrelli of Bahrain-Merida won the second stage of Paris-Nice on Monday, the first WorldTour victory of his career.

Colbrelli beat John Degenkolb (Trek-Segafredo) and Arnaud Démare (FDJ) in a hard sprint on a rain-soaked road at the end of the 193km stage from Rochefort-en-Yvelines to Amilly.

General classification, top 10

1. Arnaud DEMARE, FDJ, in 7:43:28

2. Julian ALAPHILIPPE, QUICK – STEP FLOORS, at :06

3. Philippe GILBERT, QUICK – STEP FLOORS, at :17

4. Alexander KRISTOFF, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :19

5. Tony GALLOPIN, LOTTO SOUDAL, at :19

6. Romain HARDY, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at :21

7. Daniel MARTIN, QUICK – STEP FLOORS, at :23

8. Sergio Luis HENAO MONTOYA, TEAM SKY, at :23

9. Rudy MOLARD, FDJ, at :23

10. Kristijan KOREN, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at :31

Colbrelli emerged from the large front group with somewhere around 225 meters before the finish line and was able to hold everyone at bay. After his victory, the 26-year-old unclipped from his pedals, got off his bike, sat on the curb, and appeared to break down in tears of joy.

Démare won Sunday’s stage 1 in a sprint to Bois d’Arcy to take the race lead, and he will wear the yellow jersey again for Tuesday’s stage 3. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) is 6 seconds back in second, while his teammate Philippe Gilbert is 17 ticks behind Démare in third.

Gilbert rode alone out front for more than 13km before he was caught with a little more than 6km remaining in Monday’s stage. The sprinters’s teams in the peloton began forming up their leadout trains at that point. Small attacks from Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) and Michael Albasini (Orica-Scott) made the peloton nervous, but the offensives were ultimately short-lived.

The eight-day Paris-Nice continues Tuesday with the 190km stage 3 from Chablis to Chalon-sur-Saône.

1. Sonny COLBRELLI, BAHRAIN – MERIDA, in 4:20:59

2. John DEGENKOLB, TREK – SEGAFREDO, at :00

3. Arnaud DEMARE, FDJ, at :00

4. Dylan GROENEWEGEN, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :00

5. Christophe LAPORTE, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at :00

6. Matti BRESCHEL, ASTANA PRO TEAM, at :00

7. Oliver NAESEN, AG2R LA MONDIALE, at :00

8. André GREIPEL, LOTTO SOUDAL, at :00

9. Alexander KRISTOFF, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :00

10. Evaldas SISKEVICIUS, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at :00

11. Sam BENNETT, BORA – HANSGROHE, at :00

12. Michael MATTHEWS, TEAM SUNWEB, at :00

13. Romain HARDY, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at :00

14. Reinardt JANSE VAN RENSBURG, TEAM DIMENSION DATA, at :00

15. Ben SWIFT, UAE ABU DHABI, at :00

16. Florian SENECHAL, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at :00

17. Warren BARGUIL, TEAM SUNWEB, at :00

18. Mauro FINETTO, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at :00

19. Sam OOMEN, TEAM SUNWEB, at :00

20. Marcel KITTEL, QUICK – STEP FLOORS, at :00

21. Luka PIBERNIK, BAHRAIN – MERIDA, at :00

22. Arnold JEANNESSON, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at :00

23. Davide FORMOLO, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at :00

24. Tony GALLOPIN, LOTTO SOUDAL, at :00

25. Jelle WALLAYS, LOTTO SOUDAL, at :00

26. Philippe GILBERT, QUICK – STEP FLOORS, at :00

27. Jens KEUKELEIRE, ORICA – SCOTT, at :00

28. Daniel MARTIN, QUICK – STEP FLOORS, at :00

29. Ilnur ZAKARIN, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :00

30. Sergio Luis HENAO MONTOYA, TEAM SKY, at :00

31. Julian ALAPHILIPPE, QUICK – STEP FLOORS, at :00

32. Rudy MOLARD, FDJ, at :00

33. Roy CURVERS, TEAM SUNWEB, at :00

34. Moreno HOFLAND, LOTTO SOUDAL, at :00

35. Jon IZAGUIRRE INSAUSTI, BAHRAIN – MERIDA, at :00

36. Alberto CONTADOR VELASCO, TREK – SEGAFREDO, at :00

37. Gorka IZAGIRRE INSAUSTI, MOVISTAR TEAM, at :00

38. Michael GOGL, TREK – SEGAFREDO, at :00

39. Magnus Cort NIELSEN, ORICA – SCOTT, at :00

40. Steven KRUIJSWIJK, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :00

41. Simon YATES, ORICA – SCOTT, at :00

42. Kristijan KOREN, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at :00

43. Sven erik BYSTRØM, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :00

44. Haimar ZUBELDIA AGIRRE, TREK – SEGAFREDO, at :00

45. Jakob FUGLSANG, ASTANA PRO TEAM, at :00

46. Edward THEUNS, TREK – SEGAFREDO, at :09

47. Christian KNEES, TEAM SKY, at :09

48. Ignatas KONOVALOVAS, FDJ, at :09

49. Thomas LEEZER, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :09

50. Yves LAMPAERT, QUICK – STEP FLOORS, at :09

51. Simon GERRANS, ORICA – SCOTT, at :09

52. Maarten WYNANTS, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :09

53. Mathew HAYMAN, ORICA – SCOTT, at :09

54. Baptiste PLANCKAERT, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :09

55. Michal KOLÁR, BORA – HANSGROHE, at :13

56. Michael ALBASINI, ORICA – SCOTT, at :13

57. Michal GOLAS, TEAM SKY, at :13

58. Bram TANKINK, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :13

59. Mathias FRANK, AG2R LA MONDIALE, at :13

60. Delio FERNANDEZ CRUZ, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at :13

61. Davide CIMOLAI, FDJ, at :13

62. Jose HERRADA LOPEZ, MOVISTAR TEAM, at :13

63. Marc SARREAU, FDJ, at :13

64. Alberto LOSADA ALGUACIL, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :13

65. Alexey LUTSENKO, ASTANA PRO TEAM, at :13

66. Marco HALLER, TEAM KATUSHA ALPECIN, at :13

67. Geoffrey SOUPE, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at :13

68. Luke ROWE, TEAM SKY, at :13

69. Timo ROOSEN, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :13

70. Tom STAMSNIJDER, TEAM SUNWEB, at :13

71. Robert Thomas WAGNER, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :28

72. Mitch DOCKER, ORICA – SCOTT, at 7:17

73. Tosh VAN DER SANDE, LOTTO SOUDAL, at 14:16

74. MICHAEL VALGREN ANDERSEN, ASTANA PRO TEAM, at 14:16

75. Thomas DE GENDT, LOTTO SOUDAL, at 14:16

76. Antoine DUCHESNE, DIRECT ENERGIE, at 14:16

77. REMY DI GREGORIO, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 14:16

78. Stef CLEMENT, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 14:16

79. Kristian SBARAGLI, TEAM DIMENSION DATA, at 14:16

80. Adam HANSEN, LOTTO SOUDAL, at 14:16

81. Benjamin KING, TEAM DIMENSION DATA, at 14:16

82. Sylvain CHAVANEL, DIRECT ENERGIE, at 14:16

83. Laurens DE VREESE, ASTANA PRO TEAM, at 14:16

84. Fabio SABATINI, QUICK – STEP FLOORS, at 14:16

85. Mikael CHEREL, AG2R LA MONDIALE, at 14:16

86. Lars Ytting BAK, LOTTO SOUDAL, at 14:16

87. Simon GESCHKE, TEAM SUNWEB, at 14:16

88. Francisco Jose VENTOSO ALBERDI, BMC RACING TEAM, at 14:16

89. Lawson CRADDOCK, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 14:16

90. Julien MORICE, DIRECT ENERGIE, at 14:16

91. Adrien PETIT, DIRECT ENERGIE, at 14:16

92. Davide VILLELLA, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 14:16

93. Dimitri CLAEYS, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 14:16

94. Tanel KANGERT, ASTANA PRO TEAM, at 14:16

95. Serge PAUWELS, TEAM DIMENSION DATA, at 14:16

96. Jack BAUER, QUICK – STEP FLOORS, at 14:16

97. Gregory RAST, TREK – SEGAFREDO, at 14:16

98. Laurent PICHON, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 14:16

99. Olivier LE GAC, FDJ, at 14:16

100. Mickael DELAGE, FDJ, at 14:16

101. David DE LA CRUZ MELGAREJO, QUICK – STEP FLOORS, at 14:16

102. Romain COMBAUD, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 14:16

103. Richie PORTE, BMC RACING TEAM, at 14:16

104. Axel DOMONT, AG2R LA MONDIALE, at 14:16

105. Cyril LEMOINE, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 14:16

106. Simone PETILLI, UAE ABU DHABI, at 14:16

107. Grega BOLE, BAHRAIN – MERIDA, at 14:16

108. CYRIL GAUTIER, AG2R LA MONDIALE, at 14:16

109. Borut BOZIC, BAHRAIN – MERIDA, at 14:16

110. Manuele MORI, UAE ABU DHABI, at 14:16

111. Stijn VANDENBERGH, AG2R LA MONDIALE, at 14:16

112. Jacopo GUARNIERI, FDJ, at 14:16

113. Quentin PACHER, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 14:16

114. Mikel NIEVE ITURRALDE, TEAM SKY, at 14:16

115. David LOPEZ GARCIA, TEAM SKY, at 14:16

116. Danilo WYSS, BMC RACING TEAM, at 14:16

117. Imanol ERVITI, MOVISTAR TEAM, at 14:16

118. Jan BÁRTA, BORA – HANSGROHE, at 14:16

119. Marc SOLER GIMENEZ, MOVISTAR TEAM, at 14:16

120. Julien EL FARES, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 14:16

121. Eduardo SEPULVEDA, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 14:16

122. Rory SUTHERLAND, MOVISTAR TEAM, at 14:16

123. Philip DEIGNAN, TEAM SKY, at 14:16

124. Tyler FARRAR, TEAM DIMENSION DATA, at 14:16

125. Dylan TEUNS, BMC RACING TEAM, at 14:16

126. Juraj SAGAN, BORA – HANSGROHE, at 14:16

127. Patrick KONRAD, BORA – HANSGROHE, at 14:16

128. Erik BASKA, BORA – HANSGROHE, at 14:16

129. AMAEL MOINARD, BMC RACING TEAM, at 14:16

130. Jarlinson PANTANO GOMEZ, TREK – SEGAFREDO, at 14:16

131. Riccardo MINALI, ASTANA PRO TEAM, at 14:16

132. Arnaud GERARD, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 14:16

133. Michael MORKOV, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 14:16

134. Christopher JUUL JENSEN, ORICA – SCOTT, at 14:16

135. Tony MARTIN, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 14:16

136. PIERRE LUC PERICHON, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 14:16

137. NICHOLAS ROCHE, BMC RACING TEAM, at 14:16

138. Julien SIMON, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 14:16

139. Ruslan TLEUBAYEV, ASTANA PRO TEAM, at 21:07

140. Tom-Jelte SLAGTER, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 21:07

141. Jan POLANC, UAE ABU DHABI, at 21:07

142. Nikias ARNDT, TEAM SUNWEB, at 21:07

143. WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ, MOVISTAR TEAM, at 21:07

144. Pierre ROLLAND, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 21:07

145. José MENDES, BORA – HANSGROHE, at 21:07

146. Pierre Roger LATOUR, AG2R LA MONDIALE, at 21:07

147. Michael WOODS, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 21:07

148. Victor DE LA PARTE GONZALEZ, MOVISTAR TEAM, at 21:07

149. Omar FRAILE MATARRANZ, TEAM DIMENSION DATA, at 21:07

150. SEBASTIAN HENAO GOMEZ, TEAM SKY, at 21:07

151. Diego ULISSI, UAE ABU DHABI, at 21:07

152. Federico ZURLO, UAE ABU DHABI, at 21:07

153. Jesus HERRADA LOPEZ, MOVISTAR TEAM, at 21:07

154. Joseph Lloyd DOMBROWSKI, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 21:07

155. Enrico GASPAROTTO, BAHRAIN – MERIDA, at 21:07

156. Andrea GUARDINI, UAE ABU DHABI, at 21:07

157. Angelo TULIK, DIRECT ENERGIE, at 21:07

158. Lilian CALMEJANE, DIRECT ENERGIE, at 21:07

159. Gatis SMUKULIS, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 21:07

160. Youcef REGUIGUI, TEAM DIMENSION DATA, at 21:07

161. Nicolas EDET, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 21:07

162. Zico WAEYTENS, TEAM SUNWEB, at 21:07

163. Alessandro DE MARCHI, BMC RACING TEAM, at 21:07

164. Tsgabu Gebremaryam GRMAY, BAHRAIN – MERIDA, at 21:07

165. Natnael BERHANE, TEAM DIMENSION DATA, at 21:07

166. Bryan COQUARD, DIRECT ENERGIE, at 21:07

167. Daniel MCLAY, FORTUNEO – VITAL CONCEPT, at 21:07

DNF Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ, TREK – SEGAFREDO

DNF NICCOLO’ BONIFAZIO, BAHRAIN – MERIDA

DNF Nacer BOUHANNI, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

DNF Maxime BOUET, FORTUNEO – VITAL CONCEPT

