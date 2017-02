Oman: Hermans fends off Aru on Green Mountain

JEBEL AL AKHDAR, Oman (AFP) — Belgium’s Ben Hermans maintained his Tour of Oman lead with Saturday’s success in the fifth and penultimate mountain stage.

After this summit finish win on the Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) 5.7km climb, the BMC rider has a 22-second cushion over nearest rival Rui Costa (UAE – Abu Dhabi) going into Sunday’s closing stage.

Hermans was followed across the finish line by Italian Fabio Aru at 3 seconds and Portugal’s Rui Costa at 11 seconds on the day.

The 30-year-old has brought his good early season form to Oman after his second in last month’s Vuelta a Valenciana.

In Saturday’s stage he dominated the specialist climbers up a six-minute final climb with an average gradient of 10.5 percent over the final 2,000 meters to the summit finish.

“After my win on Wednesday [in the second stage] I was confident, but it was tough going, even in the last few kilometers I wasn’t able to get away from Fabio Aru who was always only 10 or 20 meters behind me.”

“When you look at the riders who came in behind me this has got to be the best win of my career.”

One of the main challengers for overall victory, France’s Romain Bardet saw his prospects take a hit after failing to mount a serious challenge for the day’s honors.

Bardet, second in last year’s Tour de France, remained sixth overall at one minute, 17 seconds with all realistic hope of winning gone.

There are two climbs on Sunday’s 130km run with Aru still a potential danger for the leader

Stage 5 results

1. Ben HERMANS, BMC RACING TEAM, in 4:08:46

2. Fabio ARU, ASTANA PRO TEAM, at :03

3. Rui Alberto FARIA DA COSTA, UAE ABU DHABI, at :11

4. Giovanni VISCONTI, BAHRAIN – MERIDA, at :27

5. Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN, TEAM DIMENSION DATA, at :27

6. Tsgabu Gebremaryam GRMAY, BAHRAIN – MERIDA, at :34

7. Lachlan MORTON, TEAM DIMENSION DATA, at :38

8. Mathias FRANK, AG2R LA MONDIALE, at :41

9. Nathan HAAS, TEAM DIMENSION DATA, at :44

10. Romain BARDET, AG2R LA MONDIALE, at :44

11. Daniel PEARSON, AQUA BLUE SPORT, at 1:03

12. David DE LA CRUZ MELGAREJO, QUICK – STEP FLOORS, at 1:08

13. Javier Alexis ACEVEDO COLLE, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 1:10

14. Delio FERNANDEZ CRUZ, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 1:19

15. Søren Kragh ANDERSEN, TEAM SUNWEB, at 1:28

16. Laurens DE PLUS, QUICK – STEP FLOORS, at 1:28

17. Ilia KOSHEVOY, WILIER TRIESTINA, at 1:29

18. Lachlan NORRIS, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 1:38

19. Guillaume MARTIN, WANTY – GROUPE GOBERT, at 1:42

20. Axel DOMONT, AG2R LA MONDIALE, at 1:51

21. Andrey ZEITS, ASTANA PRO TEAM, at 1:58

22. Anass AIT EL ABDIA, UAE ABU DHABI, at 2:03

23. Alexey LUTSENKO, ASTANA PRO TEAM, at 2:04

24. Jakob FUGLSANG, ASTANA PRO TEAM, at 2:04

25. Fabien DOUBEY, WANTY – GROUPE GOBERT, at 2:08

26. Julian David ARREDONDO MORENO, NIPPO – VINI FANTINI, at 2:17

27. Rein TAARAMÄE, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 2:17

28. Dimitri PEYSKENS, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 2:23

29. Jakub KACZMAREK, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 2:33

30. Greg VAN AVERMAET, BMC RACING TEAM, at 2:36

31. Valerio AGNOLI, BAHRAIN – MERIDA, at 2:55

32. JOHN ANDERSON RODRIGUEZ SALAZAR, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 3:01

33. Lawrence WARBASSE, AQUA BLUE SPORT, at 3:01

34. Nikolay MIHAYLOV, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 3:07

35. Mekseb DEBESAY, TEAM DIMENSION DATA, at 3:12

36. Ivan SANTAROMITA, NIPPO – VINI FANTINI, at 3:37

37. Benjamin DECLERCQ, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 3:50

38. Michael SCHÄR, BMC RACING TEAM, at 3:50

39. Guillaume LEVARLET, WANTY – GROUPE GOBERT, at 3:53

40. Simone PONZI, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 4:24

41. Olivier PARDINI, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 4:28

42. Tanel KANGERT, ASTANA PRO TEAM, at 4:58

43. Hugo HOULE, AG2R LA MONDIALE, at 5:42

44. Martin ELMIGER, BMC RACING TEAM, at 6:00

45. Dries VAN GESTEL, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 6:00

46. Kilian FRANKINY, BMC RACING TEAM, at 6:00

47. Ramon SINKELDAM, TEAM SUNWEB, at 6:00

48. Tom STAMSNIJDER, TEAM SUNWEB, at 6:00

49. Lukas SPENGLER, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 6:00

50. Mike TEUNISSEN, TEAM SUNWEB, at 6:00

51. Branislau SAMOILAU, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 6:00

52. Adrian KUREK, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 6:00

53. Reto HOLLENSTEIN, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 6:00

54. Simone ANTONINI, WANTY – GROUPE GOBERT, at 6:00

55. Stefan KÜNG, BMC RACING TEAM, at 6:09

56. Daniel DIAZ, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 6:16

57. Christopher JONES, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 6:31

58. Gavin MANION, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 6:34

59. Jonathan CLARKE, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 6:41

60. Patryk STOSZ, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 6:50

61. Alexander CATAFORD, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 7:04

62. Jay Robert THOMSON, TEAM DIMENSION DATA, at 7:08

63. Filippo POZZATO, WILIER TRIESTINA, at 7:11

64. Eros CAPECCHI, QUICK – STEP FLOORS, at 7:14

65. Bob JUNGELS, QUICK – STEP FLOORS, at 7:22

66. Asbjørn KRAGH ANDERSEN, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 7:22

67. Piet ALLEGAERT, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 7:25

68. Preben VAN HECKE, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 7:40

69. Mark CHRISTIAN, AQUA BLUE SPORT, at 7:42

70. Michal PALUTA, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 7:49

71. Sonny COLBRELLI, BAHRAIN – MERIDA, at 8:03

72. Daniel OSS, BMC RACING TEAM, at 8:03

73. Alexis GOUGEARD, AG2R LA MONDIALE, at 9:31

74. Oliver NAESEN, AG2R LA MONDIALE, at 9:31

75. Jacopo MOSCA, WILIER TRIESTINA, at 9:31

76. Iljo KEISSE, QUICK – STEP FLOORS, at 9:31

77. Thierry HUPOND, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 9:31

78. Roy CURVERS, TEAM SUNWEB, at 9:31

79. Tom BOONEN, QUICK – STEP FLOORS, at 9:31

80. Stijn STEELS, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 9:31

81. Julien STASSEN, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 9:31

82. Roy JANS, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 9:31

83. Bert VAN LERBERGHE, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 9:31

84. Wesley KREDER, WANTY – GROUPE GOBERT, at 9:31

85. Aime DE GENDT, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 9:37

86. Adam BLYTHE, AQUA BLUE SPORT, at 9:51

87. Meiyin WANG, BAHRAIN – MERIDA, at 10:01

88. Gregory HABEAUX, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 10:01

89. Alberto CECCHIN, WILIER TRIESTINA, at 10:08

90. Bert DE BACKER, TEAM SUNWEB, at 10:19

91. Robin STENUIT, WANTY – GROUPE GOBERT, at 10:38

92. Viacheslav KUZNETSOV, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 10:48

93. Jenthe BIERMANS, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 10:48

94. Alexander KRISTOFF, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 10:48

95. Youcef REGUIGUI, TEAM DIMENSION DATA, at 10:48

96. Kristian SBARAGLI, TEAM DIMENSION DATA, at 10:48

97. Kazushige KUBOKI, NIPPO – VINI FANTINI, at 11:04

98. Stefan DENIFL, AQUA BLUE SPORT, at 11:09

99. FrantišEk SISR, CCC SPRANDI POLKOWICE, at 11:21

100. Marco MARCATO, UAE ABU DHABI, at 11:33

101. Marko KUMP, UAE ABU DHABI, at 11:33

102. Niki TERPSTRA, QUICK – STEP FLOORS, at 11:44

103. Daniel EATON, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 12:05

104. Lucas Sebastian HAEDO, UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM, at 12:23

105. Manuel BELLETTI, WILIER TRIESTINA, at 12:35

106. Martin LAAS, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 12:44

107. Zico WAEYTENS, TEAM SUNWEB, at 12:49

108. Christophe Noppe, SPORT VLAANDEREN – BALOISE, at 12:49

109. Yves LAMPAERT, QUICK – STEP FLOORS, at 12:49

110. Rafael ANDRIATO, WILIER TRIESTINA, at 13:00

111. Marco CANOLA, NIPPO – VINI FANTINI, at 13:00

112. Nicola BAGIOLI, NIPPO – VINI FANTINI, at 13:00

113. Alan MARANGONI, NIPPO – VINI FANTINI, at 13:03

114. Kohei UCHIMA, NIPPO – VINI FANTINI, at 13:03

115. Benjamin GIRAUD, DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM, at 13:09

116. Gediminas BAGDONAS, AG2R LA MONDIALE, at 13:09

117. Yousef MIRZA BANIHAMMAD, UAE ABU DHABI, at 13:13

118. Giuseppe FONZI, WILIER TRIESTINA, at 13:23

119. Marco HALLER, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 13:39

120. Thomas DERUETTE, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 13:55

121. Matthew BRAMMEIER, AQUA BLUE SPORT, at 14:02

122. Tyler FARRAR, TEAM DIMENSION DATA, at 14:02

123. Grega BOLE, BAHRAIN – MERIDA, at 14:40

124. Borut BOZIC, BAHRAIN – MERIDA, at 14:40

125. Chun Kai FENG, BAHRAIN – MERIDA, at 15:02

126. Jean-Pierre DRUCKER, BMC RACING TEAM, at 15:11

127. Danilo NAPOLITANO, WANTY – GROUPE GOBERT, at 15:11

128. Eduard Michael GROSU, NIPPO – VINI FANTINI, at 15:15

129. Bakhtiyar KOZHATAYEV, ASTANA PRO TEAM, at 15:15

130. Michael MORKOV, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 15:15

131. Lasse Norman HANSEN, AQUA BLUE SPORT, at 15:15

132. Roberto FERRARI, UAE ABU DHABI, at 15:20

133. Sacha MODOLO, UAE ABU DHABI, at 15:20

134. Federico ZURLO, UAE ABU DHABI, at 15:20

135. Andrew FENN, AQUA BLUE SPORT, at 15:32

136. Daniil FOMINYKH, ASTANA PRO TEAM, at 15:35

137. Nikita STALNOV, ASTANA PRO TEAM, at 15:38

138. Kenny DEHAES, WANTY – GROUPE GOBERT, at 17:21

139. Christophe MASSON, WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT, at 17:53

DNF Nils POLITT, TEAM KATUSHA ALPECIN

General classification