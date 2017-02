Algarve: Dan Martin wins atop Alto da Fóia

Dan Martin climbed into the overall lead at Volta ao Algarve Thursday in Portugal, winning stage 2’s mountaintop finish on Alto da Fóia ahead of LottoNL – Jumbo’s Primoz Roglic. Sky’s Michal Kwiatkowski was third, 20 seconds behind the winner from Quick-Step Floors.

The 189.3km stage started in Lagoa and culminated with a nine-kilometer uphill finish that topped out 900 meters (2,953 feet) above sea level. Martin’s victory kept the leader’s jersey within the Quick-Step team, as his teammate Fernando Gaviria took the GC lead following his sprint win in stage 1 Wednesday.

Friday’s stage 3 individual time trial will be a flat 18km race around Sagres.

Stage 2 results

1. Daniel MARTIN, QUICK – STEP FLOORS, in 4:46:35

2. Primož ROGLIC, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at :00

3. Michal KWIATKOWSKI, TEAM SKY, at :20

4. Manuel Antures AMARO, W52/FC PORTO, at :33

5. Rinaldo NOCENTINI, STA, at :33

6. Luis León SANCHEZ, ASTANA PRO TEAM, at :35

7. Jonathan CASTROVIEJO, MOVISTAR TEAM, at :35

8. Tony GALLOPIN, LOTTO SOUDAL, at :35

9. Edgar PINTO, LAA, at :35

10. Tiesj BENOOT, LOTTO SOUDAL, at :46

11. Ricardo VILELA, MANZANA POSTOBON TEAM, at :54

12. Jaime ROSON GARCIA, CAJA RURAL – SEGUROS RGA, at 1:07

13. Simon ŠPILAK, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 1:09

14. Antonio PEDRERO LOPEZ, MOVISTAR TEAM, at 1:14

15. Enric MAS NICOLAU, QUICK – STEP FLOORS, at 1:16

16. Alejandro Manue MARQUE PORTO, STA, at 1:16

17. Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, ASTANA PRO TEAM, at 1:16

18. Davide VILLELLA, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 1:32

19. Anthony TURGIS, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 1:35

20. Tony MARTIN, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 1:35

21. Yoann OFFREDO, WANTY – GROUPE GOBERT, at 1:35

22. Michele SCARPONI, ASTANA PRO TEAM, at 1:35

23. Tiago MACHADO, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 1:35

24. Joaquim SILVA, W52/FC PORTO, at 1:35

25. Moreno MOSER, ASTANA PRO TEAM, at 1:35

26. Nelson OLIVEIRA, MOVISTAR TEAM, at 1:46

27. Jasper STUYVEN, TREK – SEGAFREDO, at 1:58

28. Frederik BACKAERT, WANTY – GROUPE GOBERT, at 2:01

29. David DE LA FUENTE RASILLA, LHL, at 2:03

30. Tao GEOGHEGAN HART, TEAM SKY, at 2:17

31. Jan BÁRTA, BORA – HANSGROHE, at 2:19

32. Silvio HERKLOTZ, BORA – HANSGROHE, at 3:01

33. Maurits LAMMERTINK, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 3:14

34. Victor ETXEBARRIA CARRASCO, RP – BOAVISTA, at 3:14

35. Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO, MOVISTAR TEAM, at 3:52

36. Zdenek ŠTYBAR, QUICK – STEP FLOORS, at 4:26

37. Dion SMITH, WANTY – GROUPE GOBERT, at 4:26

38. Scott THWAITES, TEAM DIMENSION DATA, at 4:26

39. José MENDES, BORA – HANSGROHE, at 4:26

40. Gianni MOSCON, TEAM SKY, at 4:26

41. Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO, LHL, at 4:26

42. Sergei CHERNETSKI, ASTANA PRO TEAM, at 4:26

43. Salvatore PUCCIO, TEAM SKY, at 4:26

44. Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ, MANZANA POSTOBON TEAM, at 5:24

45. Martijn TUSVELD, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 5:47

46. Artem NYCH, GAZPROM – RUSVELO, at 5:52

47. Rui VINHAS, W52/FC PORTO, at 6:31

48. David GAUDU, FDJ, at 6:31

49. Thomas DEGAND, WANTY – GROUPE GOBERT, at 6:31

50. JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA, MANZANA POSTOBON TEAM, at 7:00

51. Dries DEVENYNS, QUICK – STEP FLOORS, at 7:06

52. Robert BRITTON, RALLY CYCLING, at 8:10

53. Alex DOWSETT, MOVISTAR TEAM, at 8:16

54. Antonio ANGULO SAMPEDRO, LAA, at 8:16

55. Héctor CARRETERO, MOVISTAR TEAM, at 8:16

56. Fabricio FERRARI BARCELO, CAJA RURAL – SEGUROS RGA, at 8:16

57. José GONÇALVES, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 8:16

58. Nuno MATOS, MOVISTAR TEAM, at 8:16

59. Taco VAN DER HOORN, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 8:16

60. César FONTE, LAA, at 8:16

61. Julien VERMOTE, QUICK – STEP FLOORS, at 8:16

62. Ricardo MESTRE, W52/FC PORTO, at 8:16

63. António CARVALHO, W52/FC PORTO, at 8:41

64. Domingos GONÇALVES, RP – BOAVISTA, at 8:41

65. Dylan VAN BAARLE, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 9:10

66. Jesper HANSEN, ASTANA PRO TEAM, at 9:11

67. Sérgio PAULINHO, EFAPEL, at 9:13

68. Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA, MANZANA POSTOBON TEAM, at 9:37

69. Jesus EZQUERRA MUELA, STA, at 9:37

70. Xuban ERRAZKIN PEREZ, RP – BOAVISTA, at 9:43

71. Lars BOOM, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 10:15

72. Jesus DEL PINO CORROCHANO, EFAPEL, at 10:21

73. Jesper ASSELMAN, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 11:38

74. Carlos BARBERO CUESTA, MOVISTAR TEAM, at 11:38

75. Sepp KUSS, RALLY CYCLING, at 11:38

76. Arnaud DEMARE, FDJ, at 12:18

77. Antonio PIEDRA PEREZ, MANZANA POSTOBON TEAM, at 12:18

78. Koen DE KORT, TREK – SEGAFREDO, at 12:18

79. John DEGENKOLB, TREK – SEGAFREDO, at 12:18

80. Michal GOLAS, TEAM SKY, at 12:18

81. Henrique CASIMIRO, EFAPEL, at 12:18

82. Jens DEBUSSCHERE, LOTTO SOUDAL, at 12:18

83. Cesare BENEDETTI, BORA – HANSGROHE, at 12:18

84. Edvald BOASSON HAGEN, TEAM DIMENSION DATA, at 12:18

85. Ignatas KONOVALOVAS, FDJ, at 13:32

86. BENOIT VAUGRENARD, FDJ, at 13:32

87. Timo ROOSEN, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 13:32

88. Lukasz WISNIOWSKI, TEAM SKY, at 13:32

89. Alberto BETTIOL, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 13:32

90. ALDEMAR REYES ORTEGA, MANZANA POSTOBON TEAM, at 13:32

91. Jonathan LASTRA MARTINEZ, CAJA RURAL – SEGUROS RGA, at 14:12

92. Benjamin KING, TEAM DIMENSION DATA, at 16:03

93. Natnael BERHANE, TEAM DIMENSION DATA, at 16:03

94. Alvaro TRUEBA DIEGO, EFAPEL, at 16:03

95. Robert Thomas WAGNER, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 17:08

96. Gregory RAST, TREK – SEGAFREDO, at 17:08

97. Jóni BRANDÃO, STA, at 17:08

98. Óscar HERNÁNDEZ, LHL, at 17:08

99. Rúben GUERREIRO, TREK – SEGAFREDO, at 17:08

100. Geoffrey SOUPE, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 17:08

101. Christoph PFINGSTEN, BORA – HANSGROHE, at 17:08

102. Sep VANMARCKE, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 17:08

103. Jurgen ROELANDTS, LOTTO SOUDAL, at 17:08

104. Guillaume VAN KEIRSBULCK, WANTY – GROUPE GOBERT, at 17:08

105. Pieter VANSPEYBROUCK, WANTY – GROUPE GOBERT, at 17:08

106. Mickael DELAGE, FDJ, at 17:08

107. Sergey NIKOLAEV, GAZPROM – RUSVELO, at 17:08

108. Johann VAN ZYL, TEAM DIMENSION DATA, at 17:08

109. Andrea PASQUALON, WANTY – GROUPE GOBERT, at 17:08

110. Evan HUFFMAN, RALLY CYCLING, at 17:08

111. Oscar GATTO, ASTANA PRO TEAM, at 17:08

112. Mads PEDERSEN, TREK – SEGAFREDO, at 17:08

113. Marc SARREAU, FDJ, at 17:14

114. Omar FRAILE MATARRANZ, TEAM DIMENSION DATA, at 18:02

115. Boy VAN POPPEL, TREK – SEGAFREDO, at 18:02

116. Mateo GARCIA CASTAÑEDA, EFAPEL, at 18:16

117. Frederik FRISON, LOTTO SOUDAL, at 18:31

118. Nuno ALMEIDA, LHL, at 18:31

119. Jelle WALLAYS, LOTTO SOUDAL, at 18:31

120. Luís AFONSO, LAA, at 18:31

121. Luís MENDONÇA, LHL, at 18:31

122. Hugo SANCHO, LAA, at 18:31

123. André GREIPEL, LOTTO SOUDAL, at 18:31

124. Andreas SCHILLINGER, BORA – HANSGROHE, at 18:31

125. Nikolas MAES, LOTTO SOUDAL, at 18:31

126. Thomas LEEZER, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 18:31

127. Sebastian LANGEVELD, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 18:31

128. Taylor PHINNEY, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 18:31

129. Raul ALARCON GARCIA, W52/FC PORTO, at 18:31

130. Shaun-nick BESTER, STA, at 18:41

131. David Da Silva LIVRAMENTO, STA, at 20:07

132. João BENTA, RP – BOAVISTA, at 21:32

133. Dylan GROENEWEGEN, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 21:32

134. Ildar ARSLANOV, GAZPROM – RUSVELO, at 21:32

135. Andre LOOIJ, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 21:32

136. Daniel MESTRE, EFAPEL, at 21:32

137. Mads Würtz SCHMIDT, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 21:32

138. Samuel BLANCO PROL, LAA, at 21:32

139. Baptiste PLANCKAERT, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 21:32

140. Evgeny SHALUNOV, GAZPROM – RUSVELO, at 21:32

141. Gijs VAN HOECKE, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 21:32

142. Alexander FOLIFOROV, GAZPROM – RUSVELO, at 21:32

143. Filipe CARDOSO, RP – BOAVISTA, at 21:32

144. Pablo GUERRERO BONILLA, RP – BOAVISTA, at 21:32

145. Aleksei TCATEVICH, GAZPROM – RUSVELO, at 21:32

146. Justin OIEN, CAJA RURAL – SEGUROS RGA, at 21:32

147. Aleksei RYBALKIN, GAZPROM – RUSVELO, at 21:32

148. Michaël VAN STAEYEN, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 21:32

149. Kenneth VANBILSEN, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 21:32

150. Tiago FERREIRA, W52/FC PORTO, at 21:37

151. Jetse BOL, MANZANA POSTOBON TEAM, at 21:37

152. Sandro PINTO, LHL, at 21:37

153. Dylan PAGE, CAJA RURAL – SEGUROS RGA, at 21:37

154. Jimmy TURGIS, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 21:37

155. Jonas VAN GENECHTEN, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 21:37

156. Jacopo GUARNIERI, FDJ, at 21:37

157. Nacer BOUHANNI, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 21:37

158. Christophe LAPORTE, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, at 21:37

159. Sjoerd VAN GINNEKEN, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 21:37

160. JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES, MANZANA POSTOBON TEAM, at 21:37

161. MARC FOURNIER, FDJ, at 21:37

162. Philip DEIGNAN, TEAM SKY, at 21:37

163. Adam DE VOS, RALLY CYCLING, at 21:37

164. Sven erik BYSTRØM, TEAM KATUSHA ALPECIN, at 21:37

165. Maarten WYNANTS, TEAM LOTTO NL – JUMBO, at 21:37

166. Josu ZABALA LOPEZ, CAJA RURAL – SEGUROS RGA, at 21:37

167. Edward THEUNS, TREK – SEGAFREDO, at 21:37

168. Colin JOYCE, RALLY CYCLING, at 21:37

169. Lukas PÖSTLBERGER, BORA – HANSGROHE, at 21:37

170. Dario CATALDO, ASTANA PRO TEAM, at 21:37

171. Danny PATE, RALLY CYCLING, at 21:37

172. Ryan MULLEN, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 21:37

173. Mark CAVENDISH, TEAM DIMENSION DATA, at 21:37

174. Coen VERMELTFOORT, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 21:55

175. Óscar GONZÁLEZ, STA, at 21:55

176. Michael SCHWARZMANN, BORA – HANSGROHE, at 21:58

177. Matteo TRENTIN, QUICK – STEP FLOORS, at 22:20

178. Brian VAN GOETHEM, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ, at 22:41

179. Matteo DAL-CIN, RALLY CYCLING, at 23:15

180. Fábio SILVESTRE, STA, at 24:31

181. Wouter WIPPERT, CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM, at 25:14

182. Eric YOUNG, RALLY CYCLING, at 25:14

183. Fernando GAVIRIA RENDON, QUICK – STEP FLOORS, at 25:48

184. Maximiliano Ariel RICHEZE, QUICK – STEP FLOORS, at 25:48

185. Pedro PAULINHO, LHL, at 29:36

186. Rafael SILVA, EFAPEL, at 32:12

187. António BARBIO, EFAPEL, at 32:12

188. Hélder FERREIRA, LHL, at 32:12

189. Luís GOMES, RP – BOAVISTA, at 32:12

190. Jacobo UCHA RODRIGUEZ, W52/FC PORTO, at 32:12

191. Igor BOEV, GAZPROM – RUSVELO, at 32:12

192. Zulmiro MAGALHÃES, LAA, at 33:28

193. João MATIAS, LAA, at 33:28

194. Daniel SÁNCHEZ, RP – BOAVISTA, at 33:28

DNF Stephen CUMMINGS, TEAM DIMENSION DATA

DNF Ian BOSWELL, TEAM SKY

General classification